Reconocen en el Senado nacional a la intendenta

La intendenta del municipio de General Güemes, Alejandra Fernández, fue reconocida en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación, por haber logrado asumir en su cargo al frente de un municipio, como resultado de una victoria en elección democrática. Este reconocimiento es el resultado de un proyecto elaborado por la Asociación Civil Mujer y Gobierno, que se dedica a promover la inclusión de la mujer en la política, elaborando estrategias para apoyar al sexo femenino en su búsqueda por asumir, en base a un esfuerzo propio, algún cargo público. En el año 2007 esta Asociación comenzó a investigar sobre la representación de la mujer en la política, en especial de aquellas mujeres que llegaron a un cargo sin hacer uso del cupo femenino, sino por haber logrado una victoria electoral. El trabajo investigativo se extendió hasta el 2017, lográndose importantes datos comparativos sobre los cambios en la política a favor de la mujer. Tres mujeres que ejercen un cargo como intendentas de municipios del interior, fueron invitadas a participar de esta presentación de resultados, con la finalidad de realizarles un reconocimiento.

La intendenta Fernández expresó: "Agradezco esta invitación que me permite transmitir mi experiencia, yo tuve que enfrentar más de una lucha en mi vida como política, primero porque no soy de Salta sino de Corrientes, me trasladé a Güemes por mi esposo, en esos primeros tiempos ser veterinaria era algo a lo que la sociedad salteña no estaba acostumbrada, era una profesión para hombres, los pacientes buscaban siempre al hombre, me costó que confiaran en mí. Con el tiempo logré un rol protagónico, en especial por mi lucha a favor de los animales. Ingresé a la política con el apoyo de mi familia, porque una mujer debe contar con ese apoyo debido a que tenemos más responsabilidades. Logré una banca como concejal luego de una lucha muy fuerte en la comunidad, realicé una muy buena gestión, lo que me hizo conocida en cuanto a mis actitudes y forma de ser, la comunidad pudo conocer a la persona, a la mujer, vieron en mí a alguien llena de actividad, lo cual me abrió el camino hacia la Intendencia. Costó que los empleados y parte de la comunidad se acostumbraran a tener una mujer como intendente, pero aprendieron a reconocer que tengo otra mirada de las cosas, yo también voy aprendiendo día a día. Tengo claro lo que quiero para mi ciu dad".