Agustín Rossi, el titular del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, llegó a Salta para medirse como candidato a presidente y apoyar la postulación para gobernador del diputado nacional Sergio Leavy. Desembarcó luego de un impensado acercamiento a Juan Manuel Urtubey y otros dirigentes peronistas. Son tiempos de poner a andar el termómetro de campaña, por lo que el reciente encuentro lo llevó a medirse al hablar del gobernador, aunque lo señaló como parte de una oposición irresponsable. Cauto, propone a las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) como el ring donde se debe dirimir quienes serán los representantes de esa amplia oposición. Sin pisar terreno seguro, comenzó la campaña y recorre este fin de semana la capital de la provincia y el interior. Atento a la coyuntura actual, afirma que si gana, su gobierno tendrá perspectiva de género. Además, advierte que una posible reelección le dará tiempo a Mauricio Macri de lograr los cambios que aún no pudo concretar, como la Reforma Jubilatoria.

¿Vino a apoyar a Sergio Leavy como candidato a gobernador?

Va a ser un muy buen candidato a gobernador. No vengo solamente en este sentido. En este caso estoy invitado por Leavy y el resto de los compañeros de Unidad Ciudadana, tratando de ayudar en el fortalecimiento del espacio político. El contacto directo con cada una de las regiones es insustituible.

¿Qué piensa de esta alternativa que presenta el peronismo con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey?

El jueves tuvimos una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Fue la primera vez en muchos años que los distintos sectores del movimiento obrero organizado decidieron converger dentro del partido que conduce José Luis Gioja. Estuvo Hugo Moyano, Ricardo Pignanelli, Antonio Caló, Héctor Daher y yo propuse que estuviese Hugo Yasky. Fue mucho tiempo que los distintos sectores obreros no convergen en un mismo lugar. Ahí también se decidió invitar al resto de los compañeros, a Massa, Urtubey, Pichetto, Schiaretti, a Florencio Randazzo para que se integren a esa mesa política y ampliarlo a otros partidos políticos. Estamos en conversaciones con Pino Solanas, de Proyecto Sur, para intentar que el espacio sea lo más amplio posible.

¿Solanas?

No está lejos. Si después hay otros dirigentes que quieren transitar otros espacios políticos, será una decisión de ellos. Pero existe la posibilidad de que las diferencias entre los distintos sectores de la oposición se expresen haciendo uso virtuoso de las PASO. Me parece que ese es el mejor camino que podemos utilizar.

¿Qué imagen tiene de Urtubey?

Siempre he tenido una buena relación personal. Compartimos dos años como diputados nacionales entre 2005 y 2007. He venido varias veces a la provincia. Tiene una mirada distinta a la que yo tengo. Yo creo que es un error hacer seguidismo oficialista. Creo que al gobierno hay que marcarle que va por el mal camino. Esta crisis económica que tenemos hoy, este escenario de ajuste que propone el Gobierno, nos va a llevar inevitablemente a una crisis mayor aún. Acompañar al Gobierno en este momento no tiene sentido. Ser oposición responsable es decirle al presidente: "Mire va por el camino equivocado".

Cristina Fernández dijo que el movimiento peronista debía incluir ahora como uno de los principios

fundamentales el feminismo. ¿Leavy encarna este feminismo a pesar de haber votado en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo?.

Nosotros no tenemos reproche sobre esa mirada. De hecho, hemos dado libertad de acción a nuestros compañeros y compañeras. Si bien nuestro bloque votó mayoritariamente a favor, creo que la definición de Cristina sobre el feminismo es mucho más amplia.

Si usted fuera presidente, ¿cómo incluiría en su agenda política al feminismo?

El movimiento de mujeres ha sido de las cosas más genuinas que han surgido en la política en los últimos años. Creo que allí se expresa lo que para mí es el motor de la historia, la lucha entre oprimidos y opresores. Creo que sin duda ese movimiento de mujeres va a parir una sociedad más horizontal, una sociedad dónde las relaciones sociales sean más horizontales, más igualitarias. Creo que para el feminismo, el campo nacional y popular es el mejor lugar para desarrollarse, porque es el que otorga derechos. Las corrientes liberales conservadoras, cercenan derechos. En ese sentido yo me comprometo a que si soy presidente, tener todo un gobierno con perspectiva de género, con participación activa de las mujeres y darle al Instituto de la Mujer categoría ministerial. Impulsar toda la ampliación de derechos que exige el movimiento de mujeres.

¿Es posible una reforma jubilatoria?

Es una imposición del FMI tratar de modificar el sistema jubilatorio. Buscan que haya una única jubilación para todos. Por lo tanto, que se eliminen los regímenes especiales, como el de los docentes o los científicos. También apuntan a aumentar la edad jubilatoria, y modificar el cálculo del haber inicial. El cálculo del haber inicial es el que te da la tasa de sustitución, es el porcentaje que vos cobrás como pasivo del sueldo como activo, obviamente hacia la baja. No creo que puedan lograr eso el año que viene, que es electoral, no creo que tengan el apoyo parlamentario para hacerlo. Sí lo van a hacer si Macri llega a ganar las elecciones en el 2019.

¿Ya es segura su candidatura a presidente?

Salvo que sea Cristina la candidata...

¿Qué opina de la nueva Corte de Justicia con Carlos Rosenkrantz como presidente?

Usted dice la nueva mayoría. Habrá que ver cuáles son las posiciones que toman. Rosenkrantz tiene toda una trayectoria como abogado muy ligado a los poderes corporativos, su trayectoria no me da tranquilidad. Fue el único que votó para darle prisión domiciliaria a Etchecolatz con el voto negativo de los otro cuatro miembros. Que tres miembros de la Corte no hayan querido ir a almorzar con Macri me parece que es una señal de que puede mejorar algún funcionamiento del poder judicial. Yo hablo con algunos miembros del Poder Judicial, lo que dicen en voz baja es que nunca en estos años de democracia tuvieron tantos niveles de presión. Cada vez pareciese que hay menos espacio para el derecho, que todo sale en función de la presión judicial, del gobierno o la mediática. La Argentina necesita un Poder Judicial independiente.

Macri dijo que la frontera norte estuvo expuesta a años de corrupción, de desidia y de inacción de parte del anterior gobierno.

Es mentira. Cuando fui ministro de Defensa, encaramos la radarización de la frontera norte. Tenemos un radar en Tartagal. Durante nuestra gestión se terminaron radares en el Dorado, Misiones, Posadas, Resistencia y tres en Formosa, Ingeniero Juárez, Las Lomitas y Pirané. Esos radares tienen 400 kilómetros de alcance, hacen una cobertura de toda la frontera norte. También había radares Racit para tratar de divisar los vuelos a baja altura.Y además también había patrullajes de algún sector de las fuerzas de seguridad. Ahora se olvidaron. Fueron radares, además, construidos en Argentina, en Invap.

¿Qué opina sobre los dichos de Patricia Bullrich, de que cada uno puede andar armado?

La Argentina tiene una tendencia legal y constitucional de entregarle el monopolio a las fuerzas de seguridad. Si ella propone que todos estemos armados para que nos demos nuestra propia seguridad, ¿para qué sigue siendo ministra? Que renuncie, porque es una admisión de su incapacidad para darle seguridad a los argentinos. Le pagamos el sueldo a la ministra y a las fuerzas de seguridad para que nos den seguridad, ¿por qué debemos andar armados? Es un grave error alentar el uso de la violencia y de la defensa por mano propia. Cuando uno analiza Estados Unidos ,que tiene una legislación contraria, ve el aumento de víctimas inocentes. Bullrich alienta a la violencia institucional, a la represión de la protesta social. Es poco serio e irresponsable.

¿Qué opina sobre la causa de los cuadernos?

De las fotocopias. Acá hay una campaña de persecución política. Cómo está instruida la causa de las fotocopias no está exenta de esa persecución. Fijémonos lo que pasó en Brasil. El juez Moro no buscaba justicia, buscaba ser ministro de Justicia. Moro puso preso a Lula, que era el candidato que iba primero en las encuestas. Claramente benefició al candidato que iba segundo, que era Bolsonaro. Van a intentar meterla presa a Cristina, de hecho es así, pidieron el desafuero y el pedido de prisión preventiva, no creo que lo logren.

¿Está de acuerdo con la separación de la Iglesia y el Estado?

Valoro mucho todo lo que está haciendo el papa Francisco en su tarea pastoral. Es uno de los líderes mundiales que más claramente critica los modelos políticos liberales. Es una voz que todos los argentinos deberíamos respetar y defender. Me preocupa demasiado cuando se analiza la tarea pastoral de Francisco con las lógicas de la política interna. Los obispos han acordado un plan para dejar de percibir sueldos que les paga el Estado. Es una salida consensuada. Me pareció un error la posición de la Iglesia alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, creo que muchos católicos están a favor.

¿Lo de Moyano, le parece una persecución gremial?

Cuando Moyano estaba cercano al Gobierno no pasaba nada. ¿No te genera una duda que justo cuando Pablo Moyano se manifestó en contra de la reforma previsional y laboral aparece toda esta campaña de persecución judicial? Es muy casual.