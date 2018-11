Salió de la cárcel y exige dinero a un vecino a cambio de seguridad

Una pareja de comerciantes domiciliada en el barrio Libertad, en el este de la capital, denunció en la Comisaría 10 que un sujeto que obtuvo la libertad el lunes 5 de noviembre, a las pocas horas de regresar al barrio le exigió una suma de dinero a cambio de los seis años que purgó de condena en el penal de Villa Las Rosas.

La mujer del comerciante, en diálogo con El Tribuno, dijo que lo ocurrido "es una verdadera extorsión, ya que supuestamente hace seis años mi esposo declaró ante la Justicia lo que sabía acerca de un homicidio de un familiar nuestro y esa declaración supuestamente sirvió para esclarecer el caso. Pero nosotros no tenemos la culpa que hayan dedicado sus vida al delito".

"No puede culparme que pasó seis años de su vida preso y pretenda ahora que lo indemnice".

"Lo real es que ese hombre Exequiel Figueroa (30) se presentó junto a su padre a pedirnos dinero a cambio de nuestra seguridad".

"Yo estaba en mi negocio de venta de comestibles y me negué a pagarle el "seguro de vida' que me estaban ofreciendo. Y allí se ofuscaron, me amenazaron y dijeron que apenas vuelva mi marido de su trabajo iban a arreglar con él. No fue así, a las 22.30 del martes volvieron y tuvimos que encerrarnos".

"Nos destruyeron la puerta de ingreso, las ventanas, los vidrios".

"Llamamos dos veces al 911 pero cuando llegaron la puerta estaba desguazada y los destrozos eran evidentes".

"Hicimos la denuncia y la policía nos hizo acompañarlos para que señalemos a quienes había llegado hasta nuestro negocio para amedrentarnos".

"Allí fue otro tumulto, donde hasta los policías fueron amenazados".

"Nadie fue detenido, ni nadie se hizo cargo de los destrozos, tampoco tengo seguridad en mi casa ni consigna policial, pese a que este sujeto amenazó de muerte a toda nuestra familia".

"No me quedó más remedio que llevar a mis hijos que están recibiéndose este año a la casa de una hermana en un barrio del norte de la capital. Tenemos miedo", señaló.

El comerciante y su esposa, ambos de 40 años, aseguran en su exposición penal que se negaron a pagar el "seguro de vida" y entonces el exconvicto los amenazó de muerte, a la pareja y a sus hijos.

La denuncia explica claramente que el sujeto identificado por los denunciantes como Exequiel Figueroa culpa de su estadía en Villa Las Rosas al marido de la comerciante y pretende que se le pague los seis años que estuvo preso.

La mujer dijo que a pesar de las amenazas y destrozos nadie resultó detenido y que teme por su seguridad, pero que no puede pagar lo que le exige el exconvicto porque las declaraciones que se hicieron en su momento eran bajo juramento de decir verdad, es decir que su marido tuvo que contar lo que sabía acerca del homicidio de un joven de la misma barriada pero eso no tenía intenciones de lesionarlo.

Además, aclaró la afligida mujer, el ahora exconvicto denunciado no cargó culpa por el homicidio, sino su hermano quien finalmente fue condenado a 13 años de prisión.

En tanto se supo que con el patrocinio letrado de Rodrigo Escovar, la pareja de comerciantes denunció la maniobra extorsiva del exconvicto y en las próximas horas solicitarán las garantías del Estado provincial para su familia, ya que el incidente de la noche pasada fue brutal y shockeante al punto que ahora sus hijos deben vivir en casa de familiares en otros puntos de la capital.

Al respecto la mujer dijo: "es muy grave lo que ha pasado, porque no detuvieron al exconvicto y no sabemos cuándo puede volver con más violencia".

En diálogo con El Tribuno la mujer dijo que la noche que le destrozaron su casa entre los atacantes había mujeres.

