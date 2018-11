Situación crítica en Morillo: embarazos adolescentes y abandono sanitario

Un informe de la Auditoría General de la Provincia revela una crítica situación sanitaria. El hospital Coronel Juan Solá no cubre las necesidades básicas de atención en la zona.

Además del martirio de las adicciones, un informe nefasto de salud golpea nuevamente al municipio gobernado por Atta Miguel Gerala, en el norte salteño. Revela que en Morillo (Rivadavia Banda Norte) el 34,61% de las mujeres embarazadas son menores de 19 años. El porcentaje más bajo en otras zonas de la provincia ronda el 19,08%, aun así muy por encima de la media nacional.

"El elevado porcentaje de adolescentes embarazadas pone en evidencia la ineficiencia del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el incumplimiento de las directrices desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud para la prevención de los embarazos precoces. Mayores riesgos de vulnerabilidad socioeconómica y mayores riesgos del embarazo y parto", dice el informe de la Auditoría General de la Provincia, en base a un estudio de la situación del hospital Coronel Juan Solá durante 2016, que fue presentado al ministro de Salud, Roque Mascarello.

Pero hay otros datos muy preocupantes en esta auditoría. El informe asegura que "el embarazo en la adolescencia es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza, constituyendo la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. La educación sexual y reproductiva es la principal herramienta para evitar embarazos no deseados, abortos ilegales y lograr reducir la mortalidad materna infantil en este grupo etario. Los recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo", se puede leer en el trabajo de la Auditoría provincial, informado por un medio digital local.

EDIFICIO DEL HOSPITAL, SIN PROTECCIÓN. El hospital tiene serios problemas edilicios, algunos de los cuales ponen en riesgo la misma salud de los pacientes. No tiene estructura sismo resistente ni plan contra incendio. La observación N§ 29 señala una falencia también detectada en la mayoría de los hospitales: “El edificio no dispone de un sistema de matafuegos, hidrantes ni detectores de humo”

Áreas sin cobertura

El control prenatal es una de las metas más sensibles que el hospital de Morillo no cumple: brindar contenido educativo para la salud de la madre, la familia y la crianza; prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo; vigilar el crecimiento y vitalidad del feto; detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas; aliviar molestias y síntomas asociados al embarazo y preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. No se cumplió.

Los agentes sanitarios debían ocuparse de concretar los controles médicos, de enfermería, laboratorio, odontología y nutrición prenatal. El gran problema que detecta la auditoría es que el Estado deja solas a estas embarazadas. Los agentes no cumplen sus objetivos.

Los integrantes de la Auditoría analizaron en dos rondas la Atención Médica, de Enfermería y Laboratorio (MEL) y la Atención Médica, de Enfermería, Laboratorio, Odontología y Nutrición (Melon). El informe señala que "no cumplió con la meta propuesta de promover los controles prenatales Melon (debía llegar al 80 % de las embarazadas controladas) ni del MEL (que debía ser del 100 % de embarazadas controladas). Solo llegaron a cubrir a 5 de los 14 sectores relevados en la Ronda N§ 152 y 154.

"Para el caso de MEL (la cobertura es menor, y los sectores cubren el 37,14 % para la ronda N§ 152 y el 41,07 % para la ronda N§ 154, alcanzando la cobertura propuesta en 2 de los 14 sectores relevados, en la primera ronda del año", señala el extenso trabajo de Auditoría.

Ni vacunas ni papanicolau

Morillo ha llegado a ser noticia en varias oportunidades por niños con problemas de desnutrición. Incluso se han registrado muertes por desnutrición. Una de esas muertes se produjo, justamente, en el año relevado. Y en ese 2016 el área de Salud debía implementar programas especiales, pero no lo hizo: "Durante las rondas del ejercicio 2016, en ninguna se cumplió con la meta propuesta de controles con atención médica, de enfermería, laboratorio y nutricional, a "niños con bajo peso, muy bajo peso y con riesgo de bajo peso, no logrando superar el 20% durante las rondas N§ 152 y 154. Se cumple esta meta solo en un sector durante la ronda N§ 154". Ni siquiera se realizó bien la cobertura de inmunización. Del total de 21 vacunas que deben aplicarse según calendario, se cumplió solo una de las vacunas en la ronda N§ 152 y dos vacunas en la ronda 154. "La no aplicación de las vacunas obligatorias incrementa el riesgo de padecer enfermedades relacionadas", resalta el informe.

Ginecología

El informe también puso bajo la lupa otras metas como el estudio de papanicolaou a mujeres en edad fértil. La meta era hacerle el estudio al 8,33% de las mujeres en edad fértil, pero ese año no llegaron ni al 1%. El informe subraya por qué ese estudio es importante: "Los agentes sanitarios deben ser facilitadores activos en la prevención del cáncer de cuello de útero mediante la promoción del PAP, entre aquellas mujeres con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. El cáncer de cuello de útero refleja con máxima crudeza la desigualdad social en salud y ocupa el segundo lugar entre los tipos de cáncer en mujeres entre 35 y 64 años, y puede prevenirse casi por completo".