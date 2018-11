Atentó contra una familia y agredió a un chico de 13 años

Un sujeto protagonizó ayer un violento episodio en un paraje rural, cerca del pueblo de Osma, donde desmanteló una vivienda y agredió a un chico de 13 que intentó impedir su accionar. El episodio se produjo en horas de la tarde en la finca La Joya, ubicada a un costado de la ruta nacional 68.

De acuerdo con el tenor de la denuncia, pasado el mediodía se hizo presente un hombre identificado como Antonio de los Milagros López Fabián con la intención de dejar en la calle a su moradora identificada como Rosa Martínez Espíndola de 58 años, quien vive junto a dos nietos menores. El nombrado es hijo de la expareja de la mujer, con quien esta mantiene un disputa por la ocupación de la propiedad desde hace dos años.

Martínez Espíndola denunció que en ausencia de ella se hizo presente López Fabián con la intención de expulsarla por la fuerza. Como no la encontró, el sujeto comenzó a romper puertas y a sacar a la calle todos sus bienes, entre ellos muebles, electrodomésticos y ropa de toda la familia.

Uno de sus nietos, de 13 años, trató de impedir el accionar del violento, pero este lo agredió a golpes de puños. Según la mujer, cuando regresó a la casa encontró todas las cosas a la intemperie y al menor con hematomas y heridas sangrantes en el rostro. "El agresor estaba ahí, pero apenas me vio empezó con las amenazas de siempre", dijo. Y agregó: "Me dijo que más valía que me fuera de una vez de la casa porque de lo contrario regresaría a la noche y nos prendería fuego a todos". La desesperada vecina aseguró que no es la primera vez que sufre este tipo de amenazas y culpó al padre del agresor por su conducta violenta.

Comentó que frente a la decidida actitud de López Fabián y al ver a su nieto ensangrentado llamó de inmediato a la policía y para evitar ser ella también víctima de la agresiones buscó refugio en una casa vecina. "Por suerte la policía llegó en seguida y detuvo a este hombre que junto a su padre desde hace tiempo me vienen haciendo la vida imposible", refirió la señora.

Según la denunciante no es la primera vez que sufre este tipo de agresiones por parte del hijo de su expareja. "Hace mucho tiempo que vengo denunciado estas agresiones, pero nadie me escucha y ya no se qué hacer", señaló Martínez Espíndola, quien se gana la vida vendiendo bollos en el pueblo de Osma. La damnificada explicó que desde hace dos años viene siendo víctima de violencia de género de manera sistemática por parte de su expareja y del hijo de este.

Teme por su vida

La mujer comentó que después de lo que sucedió ayer, teme por su vida y la de sus nietos menores, quienes son su única compañía. "Parece que están esperando que este loco un día de estos nos mate a todos porque ni la Policía ni la Justicia me escuchan para terminar de una vez por todas con este drama", advirtió. "Fui hasta la Ciudad Judicial para denunciar lo que estoy sufriendo, pero nadie hace nada", se quejó. A raíz de esta situación ayer Martínez Espíndola pidió protección policial.

"Mi gran temor son mis nietos porque ellos se quedan solos cuando salgo a trabajar. Y vea usted lo que pasó ahora con la agresión que sufrió uno de ellos, ya cualquier cosa puede pasar en cualquier momento", graficó. Frente a lo expuesto la mujer sostuvo: "No sé que va a pasar en los próximos días porque lo más probable es que el agresor sea liberado y eso es lo que más me preocupa, sobre todo en este lugar donde no hay policías y estamos a la buena de dios".

El drama de la convivencia

Finalmente, en un acto desesperado, Martínez Espíndola pidió que el agresor continúe privado de su libertad.

La señora Martínez Espíndola explicó que los problemas comenzaron cuando se separó de su expareja, un hombre de 80 años que se resiste a abandonar la casa. "Él vive aparte, pero en la misma casa. Yo no tengo problemas en mantener esta convivencia a pesar de que estamos separados, porque entiendo que es una persona mayor", expresó la mujer.

Indicó que "el problema es que él también es agresivo, me insulta todo el tiempo y permite que su hijo y otros familiares me vengan a insultar y a querer tirame a la calle". Según la mujer, esta situación la planteó en varias oportunidades a nivel judicial, pero que no le dan respuesta.

"Yo creo que mi ex se aprovecha porque es una persona grande y que por ese motivo ningún juez se anima a excluirlo del hogar", apuntó la señora. Sin embargó, consideró que "alguien tendrá que hacer algo, porque en estas condiciones no podemos seguir conviviendo, ya que temo que me hagan algo grave".