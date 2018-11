La viuda de Escobar: "Si él no hubiera muerto nosotros no estaríamos vivos"

La viuda del narcotraficante Pablo Escobar, Victoria Henao Escobar (ahora conocida como María Isabel Santos), habló por primera vez con un medio argentino. El portal de noticias Infobae publicó ayer un extenso reportaje realizado por el periodista Rodolfo Palacios. Los pasajes más interesantes se reproducen a continuación:

-¿Qué reclamo le hace a Pablo?

-Estoy muy enojada con él en medio de este proceso de catarsis e introspección con este libro. Sentí mucho dolor y muchas veces le preguntaba: "¿Qué significaba cuándo me repetías tantas veces que todo lo que hacías era por la familia?".

-¿Usted cree que no lo hacía por la familia?

-Los hechos son tan complejos que desbordan a veces el análisis de esa situación.

-Hay una escena muy fuerte en el libro. La despedida.

-Fue un adiós para siempre. Sí. Lo sentí de esa manera. Pasaron 25 años de ese momento doloroso y cada vez que lo recuerdo se me hace un nudo en la garganta. La muerte asomaba a la vuelta de la esquina. Él nos abrazó a cada uno y cuando le tocó despedirse de nuestra hija Manuela no pudo contener las lágrimas. Luego nos siguió con su carro hasta que tocó la bocina dos veces antes de girar a la izquierda y perderse en la oscuridad. Ahí pensé que nunca más nos volveríamos a ver. Como si la bocina nos hubiese enviado un mensaje: "Adiós para siempre mi amor, adiós para siempre hijos míos". Fue muy doloroso tomar la decisión de separarnos y demasiado riesgoso también. Estábamos tan muertos al lado de él como en manos del Estado colombiano.

-¿A qué atribuye haber sobrevivido a tanta muerte? ¿Al destino, a un milagro, a la suerte?

-Yo creo en el milagro y siento que cada experiencia de la vida de cada persona, si la logras transitar y sobrevivir a todo ese terror, tiene algún sentido por alguna razón.

-¿La repercusión de los documentales y los libros de su hijo le dio impulso para escribir su libro?

-Sí, Sebastián siempre me decía: "¿Cuándo vas a escribir tu historia mamá?". Y yo en realidad no me veía escribiendo la historia, pero van pasando los años, vas reflexionando y me parecía responsable también por Colombia, por mis hijos y por mi nieto escribir mi historia y mi experiencia desde mi lugar, para que no se perdiera la esencia. Y más con la cantidad de series, películas y decenas de libros que se hicieron. Hablan de una mujer que yo no soy. Eso me impulsó también a tener la fuerza y el coraje para dar este paso.

-En su libro dice que solo vio un capítulo de la serie "El patrón del mal". ¿Vio las otras series o películas?

-Casi nada, porque son series que te conectan mucho con la violencia y no soy capaz. Me duele demasiado. No soy capaz de mirar más violencia de la que ya viví, así que nada que se conecte con la violencia me gusta mirar. Además hay muchas mentiras.

-¿Cuál fue el capítulo que más le costó escribir?

-El del secreto que pensaba llevarme a la tumba. Fue muy fuerte para mí revivir esa experiencia. A la primera persona que se lo conté hace unos meses fue a Sebastián. En esas noches de escribir y filosofar un rato me salió del alma en ese momento y le dije: "Tú no fuiste el primero". Empezó a salir de mí desde mi incursión en las constelaciones familiares, y eso fue muy fuerte. No solo contárselo, sino empezar a conocer lo que me había pasado, porque en ese momento, desde mi niñez, y desde el miedo que tenía por ese paso que había dado, es una historia que ocultas para siempre. Pero cuando ya la empecé a ver con mi terapeuta fue muy traumático para mí entenderlo.

-Entender que se trató de un abuso cometido por Pablo cuando usted tenía 15 años.

-Un abuso sí, en ese momento cuando yo tuve la relación con mi marido fue una relación de una niña, ingenua, donde realmente esa situación yo la permití, pero más me sentí violada cuando él ya me invita a visitar a una señora y ahí ocurre la violación sin que me consulte nada ni me pregunte nada. Y me hicieron abortar introduciéndome dos tubos.