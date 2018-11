Olmedo habló tras el accidente: “Tengo dudas si el choque no fue intencional”

El diputado Alfredo Olmedo puso en duda de que el choque fatal en el que quedó involucrado haya sido un accidente: “Tengo mis dudas de si no fue intencional, un atentando”, indicó el salteño al canal Todo Noticias.

El legislador detalló que dio aviso del hecho en la siguiente cabina de peaje, a un kilómetro del lugar del choque. “Ofrecí la factura para que la policía vea que nadie de la mesa tomó alcohol”, afirmó. “Yo no discutí, yo venía por mí carril, la Zafira apareció de golpe y me chocó”, señaló.

“El conductor de la Zafira me chocó directamente, me llamó poderosamente la atención de cómo sale desde la mano derecha y me choca. Si quería pasarme me hacía señas de luces pero nunca lo hizo”, resaltó sobre el accidente.

Luego indicó que “cuando llegué al peaje me puse a disposición de la policía, me hice el test de alcoholemia, y me puse a derecho. Yo no tomé ni una gota de alcohol y no tuve ninguna discusión con nadie”, resaltó el diputado.

“Me enteré por los medios que los involucrados en el accidente son de procedencia boliviana, que son extranjeros, pueden ser violento, pueden ser un atentado, puede ser un simple choque, ellos iban alcoholizado, pero eso lo tiene que decir la Justicia. En el auto la policía encontró petacas de y botellas de alcohol”.

Sobre la imputación que pesa sobre el, la de homicidio culposo, indicó: “Tengo entendido que eso es normal cuando hay una persona muerta. Espero que las cámara de seguridad que hay en la autopista releve lo que realmente sucedió. Yo no tuve nada que ver con el accidente, fueron ellos los que me chocaron. La droga y el alcohol matan y eso hoy quedó comprobado”.