Organizaron un congreso de Robótica en la Galileo

Durante la mañana del pasado viernes 9, en el playón deportivo del complejo de Campo Santo dio inicio la primera jornada del Primer Congreso de Robótica y Electrónica, organizado por docentes de la escuela técnica Galileo Galilei, cuyo director es el profesor Ricardo Bizón.

Del acto de apertura participó la ministra de Educación Analía Berruezo, el titular de la Dirección General de Educación Técnico Profesional profesor Diego López Murillo, el secretario general de AMET Eloy Alcalá, autoridades municipales y legislativas. Durante la apertura, Berruezo destacó la importancia de escuchar a los alumnos para lograr los mejores resultados en lo educativo.

Espíritu crítico

"La robótica es muy importante porque desarrolla el espíritu crítico y trabajar en equipo para participar en competencias específicas hace que a los chicos les interese y les resulte un desafío desarrollarlas. La deserción escolar se produce por un motivo puntual y está relacionado con el grado de interés que los chicos logren en la enseñanza que reciben".

"Cuando asumí lo hice con un objetivo principal y fue que las escuelas sean un desafío para los chicos, para los docentes y para los papás. En las escuelas hay cosas que son más gratificantes que otras, hay materias que gustan más que otras, hay actividades propuestas por los docentes que nos gustan más que otras, pero siempre habrá un esfuerzo puesto de manifiesto por parte de los chicos, para lograr hacer de esa labor algo que les interese", agregó la titular de la cartera educativa.

"Conversando con los alumnos que hoy están presentes de varios colegios, me dieron a conocer cómo veían a su colegio o escuela. Algunos me aseguraron que su colegio era el mejor, ahora sobre el por qué lo consideraban el mejor, me respondieron porque los directivos y profesores los escuchan y acompañan, acompañan sus necesidades y escuchan sus intereses", destacó Berruezo en su discurso.

Resultados a la vista

"Los resultados están a la vista, hay alumnos premiados en olimpíadas nacionales de electrónica por sus proyectos. Entonces, eso es algo que funciona y si eso es algo que funciona, entonces creo que tendremos que ponerlo en práctica en todas las escuelas y colegios. Un colegio es un espacio que nos genera la obligación de trabajar entre todos, pero además la necesidad de escucharnos entre todos, eso es exactamente lo que ocurre en este colegio, transformándose en un ejemplo que otros directores deberán imitar".

El Congreso, que tuvo una duración de dos jornadas entre el viernes y el sábado, surgió del plantel docente como una necesidad de poder capacitarse, pero sin la obligación de tener que realizar largos viajes o invertir una importante suma de dinero.

La postura del director

El profesor Ricardo Bizón, como director de la escuela sede del congreso, destacó a su turno que "toda capacitación requiere de tiempo y dinero y muchas veces no se cuenta con alguna de las dos cosas. Por eso nos pusimos a trabajar para traer la capacitación a nuestra escuela, así surgió este Primer Congreso Internacional de Robótica y Electrónica, que estuvo destinado a un público específico compuesto por docentes y alumnos locales".

"Por suerte todo resultó mejor de lo esperado para los participantes, que fueron un total de 127 inscriptos. Hubo talleres de robótica, de fabricación de drones, de robots para peleas de sumo, de manejo de radiofrecuencia, de conexiones APP e impresoras 3D", detalló entusiasmado el director.

Y agregó que "varios disertantes eran de nuestro colegio y uno de España, pero el más destacado vino de Tarija, Bolivia y disertó sobre inteligencia artificial".

En base a los buenos resultados obtenidos, ya se anticipó la realización de un Segundo Congreso en 2019. Durante la apertura, alumnos de las escuelas técnicas del departamento instalaron estands para mostrar su producción.