Enrique Pfister se embarca a un nuevo desafío en EEUU

Por segundo año consecutivo el piloto salteño Enrique Pfister Sosa competirá en los Winter Olympics de supercross y motocross. Con ocho años se medirá con los mejores corredores de varias partes del mundo que se dan cita para esta prueba que se llevará a cabo del 18 al 24 de noviembre en el circuito Gatorback Park de Alachua, Florida (Estados Unidos).

El actual bicampeón argentino de minicross viajará hoy junto a su familia a este nuevo desafío que no será el primero, puesto que su debut fue hace un año. Con más experiencia intentará prenderse en los primeros puestos con el fin de terminar en el podio en la categoría de 50cc. Será el único piloto que representará a nuestro país en esa cilindrada.

La experiencia que vivió el año pasado en Estados Unidos terminó siendo positiva. El reglamento de la competencia establece que la primera etapa es clasificatoria y solo un determinado grupo de pilotos acceden a la final. A pesar de no haber contado con el tiempo suficiente para realizar un profundo reconocimiento del circuito y de habituarse rápidamente a una moto distinta a la que utiliza en nuestro país, Enrique superó la clasificación que lo puso entre los finalistas de su categoría.

Su corta edad no le hace imposible recuperarse de obstáculos que aparecen cada vez que se propone un objetivo. El año pasado se consagró campeón argentino de minicross y esta temporada buscó repetir ese logro; ganó todas las competencias del primer semestre y cuando se disponía a hacerle frente a la segunda parte del calendario sufrió la fractura de tibia y peroné que lo dejó 80 días afuera de las pistas.

La buena cantidad de puntos que sumó en las primeras fechas y su pronta recuperación hicieron que solo se perdiera una fecha del Argentino de minicross; su regreso fue en Neuquén, nuevamente con presencia en el podio y sumando los puntos necesarios para acceder al bicampeonato.

Enrique ya tiene el bolso listo para viajar, también las ganas de subirse a la moto y probar ante el mundo entero que puede dar mucho en el presente y más en el futuro.