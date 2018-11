Empleo y coparticipación, en el debate del Presupuesto

El informe sobre el Presupuesto 2019, presentado por 16 funcionarios provinciales, otorgó al proyecto una expectativa particular, pero dejó interrogantes. A pesar de que los legisladores oficialistas cumplieron el rito de elogiarlo, es imprescindible que quede establecido cómo se logró pasar de un déficit de $ 4.826 millones a un superávit de $ 818 millones, y es imprescindible saberlo por la sola razón de que el Presupuesto es la matriz de las leyes. Es una buena noticia y hay que celebrarla, pero no basta con anunciarla ni, tampoco, a cuestionarla desde la ideología. En ese período, hubo aumentos salariales en el sector público y crecimiento vegetativo del gasto. Hubo un cambio de Gabinete y algunas medidas administrativas cuyos efectos conviene evaluar, pero no se registraron despidos masivos ni recortes descomunales.

Coparticipación

Según la consultora Economía & Regiones, la recaudación nacional de octubre registra un aumento del 42% interanual; a valores reales, equivale a una caída de 2,4%. Pero el IVA, (que es indicador de consumo y de inflación, y es coparticipable) impulsó a la coparticipación federal que presentó un aumento del 51% respecto: "$100.134 millones, un incremento de 3,7% en términos reales". Según el Ministerio de Economía de la Nación , Salta recibió en octubre $ 3.646 millones solo en concepto de Coparticipación Federal, en total, un aumento de $ 1.170 millones. Equivale a 47,3% de incremento nominal, de octubre a octubre. Vale aclarar que, en ese lapso, la CABA y la provincia de Buenos Aires recibieron más del 63% de incremento.

El empleo público

Según la consultora cordobesa Idesa, que preside Jorge Colina, citando a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, "en el área metropolitana, el 66% de los asalariados registrados son privados y un 34% son empleados del Estado.... En el NOA y el NEA, el 41% son asalariados privados registrados mientras que el 59% son empleados públicos.... En la región metropolitana de cada 3 empleados 2 son privados y 1 público, en el norte del país, 2 son públicos y 1 solo es privado".

Esta cuestión no está en el debate del presupuesto (y quizá nadie la incorpore).

El Gobierno salteño propone un plan de incentivos para que el año próximo se estimule la cuestión productiva, la obra pública con destino social y el empleo.

El mapa social

Una cuestión perentoria vuelve a ser el trabajo: hace falta una reconstrucción del mapa del trabajo en Salta, no solo en las áreas urbanas, sino en toda la superficie.

Además del empleo registrado (y los plus no remunerativos), el subempleo, el trabajo en negro y el empleo precario, hay que poner foco en las economías de subsistencia, en el interior de la provincia, donde el trabajo, la alimentación, los hábitos y las condiciones sanitarias ofrecen particularidades que, eventualmente, eluden la estadística.

Hace poco, la economista Carla Arévalo, del Ielde, señaló que la mayoría de las personas que reciben un subsidio del Estado "viven en condiciones de pobreza o indigencia". La investigadora estimó, a principio de este año, que en Salta "alrededor de 45 mil personas tienen ingresos insuficientes para cubrir una canasta alimentaria, o, lo que es lo mismo, viven en situación de indigencia". Y añadió que "poco más de 350 mil personas viven en condición de pobreza". El Presupuesto en debate plantea una solución que combina "inversión, empleo y obra pública con sentido social". Los legisladores deberán evaluar si es realista, si es viable y si es adecuada.