Juventud Antoniana sale a poner la cara

Envuelto en un grave problema económico y que mantuvo en vilo el viaje a Chaco, Juventud Antoniana visita hoy a Chaco For Ever, desde las 19. En el santo a la difícil situación financiera (los hinchas tuvieron que salir a juntar un poco de plata para darle a los jugadores y descomprimir la postura de no viajar), se agregan las bajas que sufrió el equipo por lesiones. En este sentido los más complicados fueron el “Beto” Claudio Acosta y Federico Pérez; en menor medida el Ratón Ibáñez y Matías Gogna, por lo que el DT Salvador Mónaco se vio en serios aprietos para armar el equipo titular. Y sin Francisco De Souza, suspendido, y la decisión del Rata Zelaya por dejar el club ante la falta de pago. Si bien Matías Gogna evidenció un signo de recuperación, lo van a probar antes del inicio de esta presentación con los chaqueños. Pero vale destacar que jugadores como Lucas Robledo, Mauro Cachi, ambos realizarán su debut en Juventud, en el torneo. Mientras, Juan Molina, a quien se le indicaba que llegó a las cinco tarjetas amarillas, no fue así y acompañará a la “Chancha” Leandro Zárate, en la faz ofensiva. Pero este compromiso que deben cumplir los antonianos frente a Chaco For Ever cobra relevancia de los puntos que están en juego. El conjunto que dirige Luis Medero se prendió en la pelea por ocupar los cuatro primeros lugares y si pretende mantener la tercera ubicación que comparte junto a San Jorge, y con quien empató de visitante en la fecha pasada, está obligado a ganar. Es una instancia del torneo donde Juventud está antepenúltimo, no puede darse el lujo de perder puntos, aun con una formación con varios cambios deberá saltar al campo de juego fortalecido para no dejarse llevar por delante con un adversario que buscará hacer valer la localía.

Chaco F. E. Juventud

G. Canuto A. Pedroso

H. Vega N. Pérez

D. Jara J. Cárdenas

N. Sainz M. Gogna

M. Morello F. Castro

G. Triverio L. Robledo

O. Gómez G. Mendoza

M. Zárate J. Montero

I. Ruano M. Cachi

D. Magno J. Molina

D. Romero L. Zárate

DT: L. Medero DT: S. Mónaco

Estadio: Juan Alberto García

Árbitro: Sebastián Mastrángelo

Hora de inicio: 19