El cuervo quiere pegar primero en casa

Central Norte tiene que afrontar un nuevo desafío, quizás uno de los más complicados de la temporada, porque enfrentará al temible Cachorros, en el estadio Dr. Luis Güemes, a partir de las 16.30, en los cuartos de final de ida del torneo Anual que organiza la Liga Salteña de Fútbol.

El cuervo llega a esta instancia decisiva con una importante dosis de confianza, eliminó con autoridad en la octavos de final nada menos que a Juventud Antoniana.

El equipo que conduce Cristian Zurita viene de menor a mayor, en la fase regular del torneo doméstico no tuvo un buen desempeño y mucho se debe a que su técnico apostó por darles rodaje a las jóvenes promesas del club de barrio norte.

Lula Zurita tendría pensado hacer dos variantes en el once titular con respecto al partido pasado, Ignacio Garnica volvería a adueñarse de los tres palos, mientras que Chicho Rojas ingresaría por Facundo Zamarián en el medio campo.

El azabache deberá hacer valer su condición de local, no solo porque definirá la llave de visitante, sino también porque el tricolor cuenta con ventaja deportiva. Esto significa que en caso de igualdad, Cachorros pasará a la siguiente instancia.

El equipo de zona sur viene de dos semanas sin competencia, ya que al haber finalizado entre los cuatro primeros de la fase Ordenamiento, se metió directamente en cuartos de final.

Los dirigidos por Oscar Mendía cuentan con un récord que impone mucho respeto, no perdieron en toda la temporada.

El tricolor tiene las estadísticas a favor, se enfrentó al cuervo en dos oportunidades, se impuso por 1 a 0, mientras que en la restante igualaron 1 a 1.

El técnico de Cachorros cuenta con un nutrido plantel, que casi en su totalidad son del club y serán prácticamente los mismos nombres los que jugarán el próximo torneo Federal Regional Amateur.

Mendía apostó por terminar de consolidar al grupo y promover algunos juveniles.