El Galpón se alzó con el título de campeón en Metán

El popular cántico de celebración, “dale campeón, dale campeón”, estremeció en estadio de la Liga Metanense de Fútbol: Deportivo El Galpón coronó una magnífica campaña al vencer en la final de vuelta a San José por penales 4 a 3, (el global fue 3 a 3), que le permitió alzar un nuevo título y clasificar al próximo Torneo Regional Federal Amateur.

La final no defraudó, estuvo a la altura de las expectativas porque ambos equipos se brindaron al máximo.

Los amantes del fútbol también respondieron, un gran marco de público se hizo presente en el estadio y le brindó al espectáculo un magnífico colorido, tanto en la tribuna local como en la visitante.

En la previa se sabía que sería una definición atrapante y cargada de adrenalina, los finalistas habían demostrado en el primero duelo la enorme paridad que existe entre ambos, al igualar 1 a 1.

La revancha fue muy similar, San José (ganador del Apertura) y El Galpón (Clausura), no soltaron prenda y dieron batalla hasta el final. En los noventa minutos reglamentarios volvieron a igualar pero esta vez 3 a 3.

El partido fue muy parejo, los protagonistas pusieron en manifiesto la intención de ganar, ninguno de los equipos se dio por vencido, lucharon y buscaron la victoria en todo momento, pero no lo lograron y forzaron la definición a los penales.

Así el título quedó en manos de la fortuna, todo lo bueno o malo que hicieron los finalistas en el partido quedó de lado.

El destino final de San José y El Galpón pasó a depender de la frialdad y eficacia para ejecutar desde los doce pasos.

En la definición El Galpón no perdonó, la suerte estuvo a su favor y se quedó con el campeonato al superar a San José por 4 a 3.

El santo de la villa no tiene nada para reprocharse, hicieron un dignísimo papel y demostraron que tienen un gran plantel, aunque el resultado final no fue el esperado y quedaron con las manos vacías.

Con el título en el bolsillo, el plantel explotó en algarabía y dieron rienda suelta a los festejos. La tribuna comenzó a corear “dale campeón, dale campeón”, los jugadores se sumaron a los cántico y dieron la clásica vuelta olímpica.

La celebración se extendió hasta la entrega de premios, El Galpón alzó el trofeo de campeón y sacó pasaje al próximo Regional Amateur.