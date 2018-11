Por la Cumbre del G20, no habrá trenes ni subtes en Buenos Aires

Por la Cumbre de Líderes del G20, el Gobierno dispuso zonas de restricción y veda en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que no funcionarán los trenes y los subtes, y se verán afectados los servicios de colectivos y combis.

Las zonas de restricción, donde podría ser vedada la circulación peatonal y de vehículos, incluyen el centro y microcentro, Recoleta, Palermo, Puerto Madero y costanera norte, entre el jueves 29 de noviembre a las 21 y el sábado 1 de diciembre a las 22.

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó el operativo montado alrededor del G20 y señaló que en las zonas vedadas "habrá sistemas de fuerzas de seguridad, agentes de distintas fuerzas y también grupos de despliegue rápido por cualquier circunstancia".



Accesos



La autopista Illia sentido hacia el sur estará cerrada desde las 15:00 del jueves 29 hasta las 22:00 del sábado 1. En sentido hacia el norte, tendrá cerradas sus bajadas desde las 15:00 del jueves, mientras que desde las 21:00 de ese día estará cortada en su totalidad hasta las 22:00 del sábado.

Costanera estará cerrada desde las 15:00 del 29 de noviembre hasta las 22:00 del 1 de diciembre.

.

Colectivos

.

Funcionarán todos los colectivos urbanos, aunque sus recorridos se verán restringidos por el operativo de seguridad dispuesto entre las calles Independencia, Entre Ríos/Callao, Las Heras, Sarmiento, Figueroa Alcorta y La Pampa desde las 21:00 del jueves 29 hasta las 00:00 del domingo 2.

Trenes

.

El 30 de noviembre y 1 de diciembre no funcionará ningún servicio. Incluye todas las líneas: Sarmiento, Roca (todos sus ramales), Mitre (todos sus ramales), Belgrano Norte, Belgrano Sur, Urquiza y San Martín; y el cierre de las cabeceras Retiro, Constitución, Sáenz, Chacarita y Once.

Las líneas ferroviarias retomarán servicios a partir de las 00:00 del domingo 2, con excepción de la línea Mitre que retomará sus servicios a partir de las 00:00 del lunes 3.

.

Subtes

.

La Línea B funcionará con servicio reducido desde las 15:00 hasta las 23:59 del jueves 29, entre las estaciones Juan Manuel de Rosas y C. Pellegrini.

En el mismo lapso, la Línea H funcionará con servicio reducido entre las estaciones Hospitales y Santa Fe.

El 30 y 1 no funcionará ningún servicio. Incluye todas las líneas: A, B, C, D, E, H y premetro.



Metrobus



El Metrobus del Bajo estará cortado desde las 15:00 del jueves 29 hasta las 22:00 del sábado 1. Incluye el cierre de la Terminal de Combis Madero.

El Metrobus 9 de Julio estará cortado desde las 21:00 del jueves hasta las 22:00 del sábado. Incluye el cierre de la Terminal de Combis Obelisco.

El Metrobus 25 de Mayo estará cortado desde las 5:00 del 29 y las 00:00 del viernes 30 de noviembre.

.

Terminal de Ómnibus Retiro

.

La Terminal de Ómnibus de Retiro permanecerá cerrada desde las 15 del jueves 29 hasta las 15 del domingo 2. Sus operaciones serán trasladadas a la terminal Dellepiane.

Líneas de colectivo para llegar a la terminal Dellepiane: 7, 46, 50, 56, 101, 107 y 193.

.

Aeropuertos

.

Aeroparque estará reservado para uso exclusivo de las comitivas oficiales desde las 15 del jueves hasta las 22 del sábado. El aeropuerto de El Palomar no tendrá operaciones desde las 20 del 29 próximo hasta las 22 del 1 de diciembre. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza permanecerá abierto, aunque sus operaciones también podrán verse afectadas.



Puerto Buenos Aires



El Puerto Buenos Aires permanecerá cerrado desde las 13:00 del jueves 29 hasta las 00:00 del domingo 2 de diciembre.

La terminal de Buquebus permanecerá cerrada durante ese período.