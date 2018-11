Todos confirmaron, pero Camioneros está en duda

¡Presentes! Central Norte, Cachorros, Mitre, Pellegrini y Camioneros Argentinos del Norte confirmaron su participación en el próximo torneo Regional Federal Amateur, que daría inicio en 27 de enero.

La Liga Salteña confirmó que los clubes capitalinos cumplieron con todos los trámites administrativos que exige el Consejo Federal y notificaron al ente liguista que estarán presentes en la nueva edición del torneo de ascenso (fusión entre el Federal B y Federal C).

Si bien todos formalizaron en tiempo y forma su participación, Camioneros podría dar marcha atrás y bajarse del torneo. El encargado de sembrar la duda fue Jorge Guaymás, el vicepresidente de la fusión, quien en diálogo con el programa radial Equipo 10 expuso: “Es posible que no juguemos el torneo Regional con Camioneros. Tenemos el sueño de tener nuestra cancha y si se pueden las dos cosas bien, si no bueno, hay que decidir entre ambas”.

Los dirigentes del camión se tomarán unos días para analizar los pasos a seguir. Tampoco está definido -en caso de participar- quién será en nuevo técnico. Las próximas horas serán cruciales.

Otro club que tiene cosas importantes por definir es Pellegrini, ya que los directivos no contrataron a ningún entrenador.

Mitre atraviesa por una situación similar. Blanca Chacon Dorr, la máxima autoridad del ciclón, debe terminar de cerrar el presupuesto que manejarán para el torneo.

Estos son los equipos salteños que ya confirmaron su participación:

Independiente (HY)



Deportivo Tabacal



River (Embarcación)



Pellegrini



Camioneros



Atlético Mitre



Cachorros



Central Norte



San Antonio