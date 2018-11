Analizan un extraño robo en la Escuela Normal

En la mañana del martes los directivos de la escuela Normal República de Colombia N§ 4.705 se vieron consternados y confundidos por un robo que sucedió en el establecimiento durante el feriado largo.

Los tres colegios que funcionan en la escuela Normal comparten una sala en común que es la preceptoría, y fue desde allí mismo donde lograron entrar al lugar a través de una ventana.

Los primeros en advertir fueron docentes del nivel primario que acuden a la escuela en el turno de la mañana. A la tarde funciona como secundario, y en la noche, el terciario.

"Siempre que hay fines de semana largos pasa algo, ya es la segunda vez que sucede en el mismo año. En esta oportunidad abrieron la ventana de la preceptoría y del nivel secundario, evidentemente son personas que ya conocen el lugar, y por eso abrieron la ventana y entraron", manifestó Sergio Dinoto, rector del terciario IES N§ 6.024 a El Tribuno.

"Del terciario sustrajeron una notebook de Conectar Igualdad, y unas lentes de telescopio que son usados en la carrera de Física, y eso es lo más valioso para nosotros, ya que no podremos usar más al telescopio hasta conseguir las lentes, el resto es todo daño lo que hicieron, rompieron los muebles y las cosas que tenemos nosotros en papeles, es más el daño físico que hicieron para romper los armarios que otra cosa, allí dentro había impresoras y otros elementos de informática que afortunadamente no tocaron y después nos revolvieron todos los papeles de administración", finalizó el rector.

Fátima Pérez, directora del Nivel Secundario, manifestó que "a nosotros solo nos sacaron una gaseosa, es raro porque en la sala había una netbook, routers, cafeteras, termos, pero solo nos sustrajeron dos gaseosas y a una la dejaron arriba del techo".

"En nuestro caso no nos destrozaron nada afortunadamente, también sacaron un manojo de llaves de uso diario, pero apareció a pocos metros tirado afuera, pero son de lugares específicos que solo los conoce la ordenanza" aseveró Pérez.

"Es raro esto, por un lado estoy agradecida que no nos robaron ni destrozaron nada, pero me siento desorientada ya que entraron y no se llevaron nada de valor. Y en la parte de preceptoría, que es un espacio compartido con el terciario, ahí si llevaron las lentes y una notebook de ellos".

La denuncia fue radicada en las primeras horas de la mañana en la comisaría 31 de la Ciudad Termal, "la policía ya actuó de oficio, ya sacaron las muestras de todo lo que encontraron ahí, de los espacios y de la ventana por la cual ingresaron así que ahora estamos radicando la denuncia para dar la formalidad correspondiente", manifestó Pérez.

Cabe destacar que es la segunda vez en el año que entran a robar al establecimiento, la primera vez fue en el mes de agosto, "también entraron aquella vez por el mismo espacio, nosotros dedujimos que sin querer dejamos la ventana abierta y aquella vez sustrajeron computadoras del nivel terciario, aquella ocasión las sustracciones se hicieron desde preceptoría que es el espacio en común que tenemos con el primario y terciario, pero esta es la primera que ingresan a la dirección, y como ese espacio está cerrado y tiene dos puertas que conectan una al pasillo y otra que une a la vicedirección y a la secretaría, esta vez estaban cerradas las dos puertas, solo se movieron allí nomás".