Se viralizó la fotografía de un profesor dando clases con el bebé de una alumna en brazos

La fotografía de un docente dando clases con la pequeña hija de una de sus alumnas en brazos, se viralizó en el sur provincial. Se trata del ingeniero agrónomo salteño Ernesto Paz (47), ex estudiante de la UNSa, quien dicta clases de en las dos escuelas técnicas de la ciudad de Rosario de la Frontera.

Ernesto fue fotografiado por una de las estudiantes durante el dictado de una materia. La instantánea fue publicada en Facebook y rápidamente la escena fue vista por miles de personas que no tardaron en elogiar la actitud del docente y regalarle un like al posteo.

Una profesora de la Ciudad Termal contó a El Tribuno, que asisten a las técnicas muchas alumnas con bebés porque no tienen con quienes dejarlos, “es algo que se ha vuelto habitual y que no es ningún impedimento para los profesores ni los directivos. Al contrario, muchas veces se los cuidamos para que puedan rendir o realizar trabajos prácticos”, señaló.

Luego agregó: "Parte de nuestro trabajo y de nuestra vocación es formar a alumnos de contextos económicos y sociales difíciles. Lo hacemos con mucho gusto y esmero".