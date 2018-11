Una baja sensible: River no podrá contar con el goleador Ignacio Scocco en la superfinal

El entrenamiento de River tuvo hoy una noticia inesperada: cuando Ignacio Scocco intensificó los movimientos en la práctica del plantel en Ezeiza, se resintió de los dolores en el gemelo derecho donde se lesionó hace 18 días, en el partido que el millonario perdió con Estudiantes por la Superliga, y no estará el sábado ante Boca en la definición de la Copa Libertadores.

El delantero padece, según confirmó el parte oficial emitido por el club, una lesión muscular en el gemelo derecho, cuadro que ratifica que no podrá estar en la final ya que la recuperación le demandará al menos dos semanas más.

Esta baja sensible no hace más que profundizar la preocupación de Marcelo Gallardo respecto de la conformación ya no solo del 11 inicial que pondrá en el Monumental contra Boca para el partido más importante, cuando se definirá el campeón de la Copa Libertadores, sino también del banco de suplentes debido a la imposibilidad de contar con Rafael Borré, suspendido por acumulación de amarillas.

Si bien el DT evaluaba la opción de no tener al rosarino en el equipo titular, lo contaba como seguro entre las opciones de relevos, ahora acotadas a Lucas Pratto, Rodrigo Mora y el juvenil de las inferiores Julián Álvarez.

Una práctica hermética

Gallardo mantiene el absoluto hermetismo respecto del bosquejo del equipo que jugará ante el xeneize. Hoy dedicó su jornada a probar variantes al formar tres equipo diferentes que salieron a la luz.

Estos fueron: El primer equipo: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Maidana, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Ponzio, Palacios; Pity Martínez y Pratto.

El segundo equipo: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Enzo Pérez, Ponzio, Palacios; Nacho Fernández, Pity Martínez; y Pratto.

El tercer equipo: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Ponzio, Palacios, Pity Martínez; Mora y Pratto.

Si bien hasta el momento todo queda en el plano de la incógnita, se pudo saber que el técnico comenzó el entrenamiento con cinco defensores, entre ellos Lucas Martínez Quarta, a quien luego sacó para incluir a Enzo Pérez con Pity Martínez más adelantado y Pratto como delantero. Más tarde puso dos atacantes: primero Scocco (se resintió de su lesión) junto a Pratto y luego Mora con Pratto.