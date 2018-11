El mensaje de Olmedo a la Policía: “Quien abata un delincuente será condecorado”

Con toda la polémica que despierta cada vez que hace uso de una cámara o de las redes sociales, el diputado Alfredo Olmedo lanzó nuevamente una frase que dio que hablar. ““A toda la Policía, prepárese, yo les voy a devolver la dignidad y la autoridad. No faltan cárceles, sobran delincuentes. Así que delincuente que salga a robar, ustedes tienen la obligación. Luego agrega: ¿Les queda claro?, delincuente abatido, delincuente que no vuelve a ser delincuente. Quien abata un delincuente será condecorado, no enjuiciado, que Dios los bendiga”, lanzó a través de su cuenta de Twitter.

A comienzo de año Olmedo también había realizado declaraciones esta vez en un canal de cable que también dieron que hablar y despertaron polémica en todo el país. ‘Si un delincuente no quiere ser abatido por la espalda, es simple, que no salga a delinquir‘, al tiempo que remarcó que si un asaltante ‘se resiste ante la voz de alto y efectúa un primer tiro al aire, lamentablemente el policía tendrá la posibilidad de tirarle”.



En aquella oportunidad el mensaje despertó todo tipo de comentarios al igual que ahora. Gente que esta a favor y gente en contra que expresa su rechazo cada vez que el diputado hace uso de la palabra con polémicas frases.