El PAMI: una odisea para conseguir la internación domiciliaria

Muchas son las quejas que se escuchan respecto a la atención brindada en el PAMI de Rosario de la Frontera. Entre las principales, los pacientes exigen que haya un médico de cabecera de lunes a viernes, y que se extienda la cifra de internaciones en los domicilios, ya que con la cantidad de habitantes y de abuelos que hacen uso del servicio, son muchos los que esperan las autorizaciones al respecto.

Claudia Cienfuegos relató a El Tribuno, toda la odisea que está pasando para conseguir la internación de su madre, quien sufrió un ACV, padece hipertensión arterial, artrosis, insuficiencia cardíaca por lo que usa un marca pasos, y tras el accidente cerebro vascular, las secuelas son varias.

"Mi papá estaba muy enfermo, en agosto empeoró, tuvo escaras, y llegó a estar internado en casa, tenía enfermera particular, ya que desde el PAMI nunca nos quisieron reconocer ni dar la internación domiciliaria, finalmente, mi padre falleció hace unas semanas atrás, y ahora estoy con mi madre, la cual se encuentra también en situaciones que exigen el mismo tratamiento, ya padecí con la pérdida de mi papá, no quiero que le pase lo mismo a mi mamá", aseveró Cienfuegos.

"Me dicen desde el PAMI, que solamente pueden autorizar la internación de 32 personas, cuando estamos en un pueblo de casi 40.000 habitantes".

"Yo actualmente estoy trabajando por la mañana, y tuve que pagar de forma particular para que cuiden a mi madre, la enfermera trabaja en casa de 8 a 12 horas, pero yo salgo del trabajo alrededor de las 14.30 o 15 horas, entonces son casi tres horas que mi madre está sola, por las tardes, debería estar trabajando pero al no tener ayuda del PAMI, no puedo trabajar por las tardes y cuido a mi madre ya que tengo miedo que le pase algo en el momento que yo no esté junto a ella".

"Toda esta situación me inhabilita de poder trabajar por las tardes para poder darle una mejor vida a mi mamá, debido a la situación económica, solo puedo pagar para que la cuiden medio día, por eso fui al PAMI, con los papeles donde el medico autorizaba que mi madre tenga la internación domiciliaria y me respondieron que solamente tienen 32 personas habilitadas para poder ingresar a la internación en casa, esa respuesta me la dio el doctor auditor, el señor Aguirre, quien también me dijo que para que ingrese a esta modalidad debe tener escaras, ser oxigeno dependiente, y necesitar suero en casa, situación que también tuve con mi padre antes de fallecer", dijo.

"Mi padre era oxigeno dependiente, usaba pañales, sufrió de 15 infartos, y aun así tampoco pude lograr que padre la tuviera", relata a El Tribuno, desesperada.

Sin movilidad

"Si bien mi mamá aún no tiene escaras, pero no se puede movilizar sola por el ACV que padeció ya que tiene afectado su lado izquierdo del cuerpo, no puede caminar sola, ni comer e ir al baño sin ayuda, además tiene artrosis en su mano y una gran deformación como consecuencia de la misma, ella tiene ya 80 años y muchas veces no reconoce a las personas, sumado a esto, tiene incontinencia y se rehúsa a usar pañales, por lo que tuve que comprar un inodoro portátil que se encuentra al lado de su cama".

Viajes a la ciudad de Salta

La damnificada asegura que también tuvo que viajar a la capital salteña para hablar con el doctor Ola Castro.

"Hablé con el doctor Castro y no me dio bolilla, me dijo que eso lo tenían que solucionar acá (en Rosario), pero acá no obtuve solución de nada, prácticamente me piden como condición que mi mamá se esté muriendo, pero ni aun así porque a mi papá lo tuve con oxígeno dependiente, suero en casa, escaras y no pude conseguirlo, entonces me dicen que mi mamá tiene que estar en las mismas condiciones para que le autoricen la internación domiciliaria", contó la hija de la afiliada al PAMI.

"El problema es que mi mamá, como dije no tiene movilidad por sí misma, padece de hipertensión, artrosis, enfisema pulmonar, e insuficiencia cardíaca, y todas las demás consecuencias del ACV, y yo sola no doy a vasto con todo, ya que yo también tengo mis problemas de salud, y no puedo hacer fuerza, por una mala praxis que me hicieron en el hospital años atrás, otra historia de la cual prefiero no recordar", lamentó la señora, hastiada de tanta burocracia inhumana e insensible con la enfermedad.

Temor a represalias

Cienfuegos continuó el relato de su penuria: “Yo le dije al médico que me estaba tomando el pelo, no me quedó otra que pedirle fuerzas a Dios para seguir adelante ahora con mi madre, hay momentos que siento que mi cuerpo no da para más, por eso les pido que por favor me den una ayuda”.

Desesperada, dijo: “Yo necesito la ayuda para mi mamá, para eso le descuentan, no puede ser que solamente haya prioridad para 32 personas en una ciudad como esta de tantos habitantes, ya padecí con mi papá, no quiero seguir padeciendo con mi mamá, ya presenté los pedidos, papeles y todo lo necesario, pero la respuesta es la misma”.

Muchos abuelos afirman que el doctor auditor solo atiende los martes y viernes y ni siquiera cumple con el horario estipulado.

Muchos jubilados rosarinos por temor a represalias prefieren mantener el anonimato.

“Hay que ampliar el sistema”

El diputado nacional Javier David reconoció que hay un colapso.

Las oficinas del PAMI no dan respuestas.

El diputado nacional Javier David, al tomar conocimiento de la situación, expresó a El Tribuno que “hay que ampliar urgente el sistema de internación domiciliaria, de tal manera que además haya ofertas de internación de distintos sectores. El problema de la salud, sucede no tan sólo en Rosario sino que también en otros lugares del interior, que solamente está a disposición lo que ofrece el sector público, entonces por este motivo, voy a presentar todo lo que tiene que ver respecto a Rosario de la Frontera y pediré audiencia al PAMI para ver particularmente el tema de Rosario de todo lo que viene pasando”.

Respecto al pedido para que haya un doctor auditor de lunes a viernes, y no solamente dos veces a la semana, el diputado, manifestó que “la salud no puede esperar, nadie puede elegir cuando enfermarse, entonces cuando hay esas rotaciones, se creen que si un abuelo se enferma un lunes, puede esperar hasta el viernes que se presente el auditor, por eso en la audiencia vamos a tratar puntualmente estos dos temas”.