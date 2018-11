Los Dorados de Maradona vencieron a Juárez y son finalistas

Dorados, con Diego Maradona como DT, accedió esta noche a la final del campeonato Apertura de la segunda división del fútbol de México, a pesar de perder 1-0 con Juárez, el conjunto de mejor registro durante la fase regular.

La escuadra del estado de Sinaloa hizo valer el triunfo 2-0 que estuvo en el estadio Banorte de Culiacán en la ida, el pasado miércoles.

En Ciudad Juárez, en tanto, el conjunto local alcanzó una insuficiente victoria con un tanto de penal anotado por Leandro Carrijo, a los 39 minutos del primer tiempo.

Dorados jugará la definición del torneo ante el vencedor de la otra semifinal que animan San Luis Potosí (3) y Atlante (0), que mañana jugarán el segundo y decisivo encuentro.

Desde que Maradona arribó a la entidad de Sinaloa, el equipo logró 8 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

En Dorados se alistaron desde el arranque los argentinos Gaspar Servio (ex Banfield e Independiente Rivadavia Mendoza) y Jorge Córdoba (ex Gimnasia La Plata).

En tanto, Facundo Juárez (ex Mitre de Santiago del Estero) y Luis Jerez Silva (ex Defensa y Justicia) ingresaron en la segunda parte.

En Juárez se desempeñaron Gabriel Hachen (ex Newell's) y Mauro Fernández (ex Brown de Puerto Madryn).