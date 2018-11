Fernando Nocetti: “Tener objetivos te mantiene joven, activo y soy competitivo”

Si la “Vuelta de los Valles” tuviera nombre y apellido, sin dudas se llamaría Fernando Nocetti. El piloto consiguió imponerse en 12 de las 14 ediciones, aunque personalmente ganó todas las que corrió. Este año, a bordo de su Triumph TR3 8 modelo 1962 y con Rodolfo Carmona de copiloto, va por su decimotercer título.

Nocetti no cree en las supersticiones y no le asusta el número 13, pero sabe que no debe festejar antes de tiempo. “Nunca debés decir que ganaste antes de tiempo hasta que terminaste”, dijo a El Tribuno.

Junto a otros 26 competidores buscará imponerse en la carrera que se llevará a cabo el 1 y 2 de diciembre.

El día previo, el viernes 30, será el parque cerrado en la plaza 9 de Julio, donde todos los vehículos de competencia estarán exhibidos.

Los copilotos iniciarán la prueba en el CACS ubicado en El Huaico y desde allí se producirá la largada oficial rumbo a La Caldera, por la ruta nacional 9. Los participantes pararán en los diques dique Campo Alegre y La Ciénaga, para luego trasladarse a Perico (Jujuy). La vuelta se producirá el domingo 2, donde Nocetti vuelve a ponerse el traje de candidato.

Tus números dicen 12 victorias de 12 competencias, ¿definitivamente sos vos o el vehículo?

Es cierto que gané las 12 competencias que corrí en la Vuelta de los Valles, pero cambié de autos. He ganado con este (Triumph TR3), también con un Ford Cobra y un Porsche 911.

¿Qué diferencia a la Vuelta de los Valles de otras competencias?

Siempre digo en el club (de Autos de Colección Salta -CACS-), que la Vuelta de los Valle es muy linda, pero me gustaría que sea lo más parecida a las carreras del Campeonato Argentino de Sport Histórico, que nos integremos a esa competencia, aunar criterios, dejar los egos de lado, como así también las diferencias y apuntar al mismo objetivo.

¿Creés que los organizadores y pilotos del Campeonato Argentino se pierden de una gran competencia?

Sin dudas y por muchas cosas. Hace unos días terminaron las 1000 Millas Sport de Argentina en Bariloche. Hubo piquetes los tres días, demoraron la carrera, etc. En ese sentido Salta es única.

Cada vez que viene la Gran Carrera (donde Nocetti ganó tres veces), llega gente de todo el mundo y te demuestra lo bien que se siente por el cariño de la gente. Eso no lo tenés en ningún lugar del país. Lo que pasa en el norte solamente lo viví cuando corrí en Sicilia, Italia.

Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos y cómo recibimos este tipo de competencias.

Hablaste de la gente, ¿los pilotos sienten un gran apoyo o más que nada es la curiosidad de ver autos de colección en acción?

En general Salta es bastante tuerca y en este caso son autos clásicos, por lo que el público puede ver autos que no se ven todos los días.

El viernes será el parque cerrado en la plaza 9 de Julio, así que invito a todos los que quieran ir que se acerquen y compartan de esa jornada con nosotros.

¿Cuál será el tramo más complicado de los dos días?

No pude ver detalladamente el camino de la competencia, solo algunos tramos, y creo que la cornisa es uno de los trayectos que complican.

Después de 12 victorias consecutivas, ¿qué te motiva a seguir compitiendo?

Lo traslado a lo que uno piensa de la vida, son objetivos. Tener objetivos te mantiene joven, activo, soy competitivo, no me gusta regalar nada.

Para tener este buen nivel, practiqué y los competidores que están en la Vuelta de los Valles tienen que preocuparse, tener el objetivo de ganar la carrera. Eso es lo que me da fortaleza para seguir.

¿Ya te sentís campeón o solamente un gran candidato?

En esta actividad podés arrancar como favorito. El año pasado el auto me quedó tirado y me ayudaron los demás competidores, si no hubiese perdido la carrera.

Con algunos inconvenientes pero puede ganar, por eso nunca debés decir que ganaste la carrera hasta que no la terminaste.