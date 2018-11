“Siempre seré un Teki pero llegó el momento de volar con mis alas”

“Llegó el momento de volar con mis propias alas, estoy preparado para imponer mi proyecto musical. Estoy seguro que la gente va a disfrutar de esta flamante propuesta”, aseguró el jujeño Pipo Valdéz, exintegrante de Los Tekis.

Alegría, fiesta y buena música. Llega una nueva propuesta en el mundo del folclore nacional. Melodías enraizadas en lo más profundo de nuestra cultura se fusionan con sonidos novedosos que apuntan a dar una evolución a la música típica de nuestro país.

Pipo Valdéz presentará su banda LloKallas, una agrupación que pisará fuerte en los escenarios locales y nacionales.

El artista jujeño se alejó de Los Tekis hace más de dos años, por algunos problemas de paternidad. “El día que me bajé de los escenarios también me hice cargo de mis errores”, acotó.

¿Fue una dura etapa en tu vida?

Sin dudas, pese a que también se dijeron muchas mentiras en el camino. Hoy todo está resuelto y disfruto de mis hijos. Más allá de que extrañaba el contacto permanente con la gente, el tiempo me sirvió para rescatar otros valores. El parate me hizo muy bien, me acerqué más a mi familia, y a las personas que me quieren de verdad. Algunos me dieron vuelta la espalda, pero muchos más me dieron su palabra de aliento. Pasé momentos de sobrado dolor, pero ahora estoy en otra etapa. El balance es netamente positivo.

¿Cómo es tu relación con Los Tekis?

Normal, el otro día fue mi cumpleaños y los muchachos me llamaron para saludarme. Además, siempre seguiré siendo un Teki, fueron muchos años de lucha para insertarnos en el circuito musical.

¿Hubo alguna posibilidad de regresar al grupo?

Si, pero el tiempo me sirvió para analizar otros proyectos, como el que estoy afrontando en estos momentos.

El proyecto está pronto a lanzarse...

LloKallas es una banda joven que lleva en su esencia el reconocido talento de artistas folclóricos. Prontos vamos a lanzar nuestro primer disco. Reuní músicos de enorme talento, cuentan con la experiencia de haber trabajado junto a grandes referentes del género y la pasión por crear sonidos nuevos y vibrantes, nacidos de lo más profundo del noroeste argentino y Bolivia: carnavalitos, sayas, tinkus, huaynos y taquiraris. El carnaval, los vientos y las guitarras estridentes están presentes en el álbum debut, que se realizó bajo mi dirección.

¿Quiénes están a tu lado?

Los integrantes pertenecen al norte del país, se encuentran jujeños, salteños y tucumanos. La banda se compone con: Maxi “Cuerpo” Rezola. José “Búho” López. Manu Córdoba, Joaquín Medrano, Gastón Fleckenstein, Gustavo Cisterna, Jonatan Vargas y Martín Fernández Calderón.

¿También trabajan en la parte vocal?

Dentro del trabajo de estudio, LloKallas también sumó las voces, los arreglos y las melodías de grandes referentes del género: Rubén Ehizaguirre, de Los Nocheros; Sergio Galleguillo; Sergio Ramírez, de Los Bybys; y la banda boliviana Los Kjarkas, son algunos de los excepcionales aportes a este disco. Lo grabamos en Salta, Jujuy, Córdoba y Bolivia.

¿Qué significa la palabra LloKallas?

Es una voz quechua que significa muchachos o jóvenes. Bien cuenta la leyenda que las personas denominadas así se caracterizan por ser felices y contagiar algarabía, que van alegrando a las personas con su música alegre y carnavalera, la cura para todos los males.

¿Te iniciaste muy joven en la música?

Comencé a incursionar en el folclore a los 9 años, yo soy uno de los tantos que se inició en la peluquería de los hermanos Chañi, en Jujuy. Ahí también se formaron Los Tekis. En la actualidad se siguen brindando clases de los distintos instrumentos.

¿Cuándo será el lanzamiento de LloKallas?

El miércoles 5 de diciembre realizaremos una presentación para la prensa en Jujuy. La primera aparición en público será en el famoso Topamiento de Peñas, que se lleva a cabo también en la capital jujeña. Luego empezaremos a afrontar los distintos compromisos en los festivales más importantes del país.