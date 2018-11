Francia incluirá los preservativos en las recetas médicas: serán gratuitos para prevenir el SIDA

Los preservativos serán incluidos en las recetas médicas y serán gratuitos en Francia para fomentar la protección ante el VIH, anunció hoy la ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, en declaraciones a cadena France Inter.

Cualquier persona podrá pedir al médico que le recete preservativos que pagarán los seguros médicos y sólo se abonarán los condones de una determinada marca, que es muy económica, señala un despacho de la agencia DPA.

Según un comunicado del Ministerio, la nueva regulación entrará en vigor desde el próximo 10 de diciembre.

Las matronas (parteras) también podrán recetar preservativos, que se venderán en cajas de 6, 12 o 24 unidades.

Según los datos presentados por la ministra de Sanidad, cada año unas 6.000 personas resultan infectadas en Francia con el VIH.

La importancia de la prevención

El objetivo es reforzar la "imagen del preservativo", subrayando que no se trata de "un artilugio sexual, sino de un verdadero instrumento de prevención indispensable" y "desarrollar su uso sobre todo entre los jóvenes y los nuevos usuarios cuyo poder adquisitivo es limitado", señaló el laboratorio.

Según la ministra Buzyn, cada año se detectan en Francia 6.000 nuevos casos de personas seropositivas, sobre todo entre los jóvenes menores de 25 años, que "a menudo utilizan el preservativo durante su primera relación sexual pero no en las siguientes", explicó.

Pero la medida no se dirige únicamente a los jóvenes, sino también "a quienes presentan o no un riesgo particular", precisó la ministra a la radio francesa France Inter.