Agüero: “Queremos morir de pie, nada más”

El orgullo se unió con el fanatismo y desplazaron a la racionalidad en Atlético Progreso de Rosario de la Frontera. Es que sus dirigentes cambiaron su postura y finalmente decidieron aceptar participar en el próximo Regional Federal Amateur 2019.

El tirapiedras fue uno de los primeros clubes en comunicar su deserción en el torneo de ascenso. ¿El motivo? El déficit económico que significa participar, sobre todo teniendo en cuenta la falta de sponsor que hubo en un primer momento.

Era muy lógico que los encargados de administrar Progreso adoptaran la decisión de bajarse del torneo porque los números no cerraban.

“No estaban dadas las condiciones, tenemos algunas deudas de construcción que saldar, quedaron pendientes de la última participación en el Federal B. Apuntábamos al crecimiento social del club, pero la presión de la gente fue uno de los detonantes que cambiaron la decisión. No se veía con buenos ojos la no participación, preferimos morir de pie a tener que resignar la participación”, explicó el presidente Fabricio Agüero en el diálogo con El Tribuno.

La máxima autoridad del tirapiedras es consciente de que los recursos económicos serán escasos: “El presupuesto será muy austero, se mantendrá la base del plantel que jugó el torneo local y buscaremos entre 5 o 6 refuerzos de la zona. Queremos hacer un papel digno, poniendo los pies sobre la tierra, porque sería utópico pensar en el ascenso”, dijo el directivo.

Agüero dejó de lado fanatismo y asumió la responsabilidad como máxima autoridad de Progreso. “No es el momento de hacer locuras y no creo que pinte mejor el año que viene, no podemos hipotecar el club, no sería lógico participar y después trabajar dos años para equilibrar las cuentas”, expresó con coherencia.

Competir en el Regional Federal Amateur provocará déficit para la mayoría de los clubes, pero aún así en Rosario de la Frontera están dispuesto a darse el gusto: “Sabemos que vamos a perder, pero la idea es no perder mucho. No queremos dejar el club con las arcas a la miseria, tenemos muchos chicos que contener”, aclaró el titular del club rosarino.

Los directivos del tirapiedras tienen muy claro adónde quieren llegar en el torneo: “Hay que ser realistas, para nosotros el ascenso es un utopía, queremos morir de pie nada más”, reiteró. “Es más para el orgullo de los hinchas, ahora le pondremos el pecho a las balas”, agregó Agüero.

Un tema fundamental a resolver es la contratación de un nuevo técnico, por el cual comenzaron las negociaciones, pero serán muy cautelosos en la decisión final. “Estamos conversando con técnicos del medio, en estos días estaremos cerrando, también lo estamos haciendo con algunos jugadores que supieron vestir la camiseta de Progreso”, aseguró el mandamás. Por último, adelantó: “La pretemporada sería en los primeros días de enero, apostando que se postergue una semana el inicio del torneo”.