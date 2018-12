El Seven inclusivo: rugby y hockey, juntos 

El calendario del rugby de fin de año tiene un espacio reservado para el Seven de las Nubes, que se disputará hoy en el predio de Universitario RC. La competencia, que también es sinónimo de fiesta, porque además de partidos de rugby se destaca el color del público y el popular tercer tiempo, este año tendrá un condimento muy especial, porque por primera vez se incluirá al hockey femenino, y de esta manera participarán hombres y mujeres.

Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby de Tucumán, Regatas y Sixty de Resistencia (Chaco), San Patricio de Corrientes, más los clubes de Salta: Gimnasia y Tiro, Tigres Rugby Club, Tiro Federal, Jockey Club, Universitario RC y Los Mayuatos Seven son los equipos que disputarán la ovalada a partir de las 14.

Por el lado de las chicas del hockey, los clubes que pasarán a la historia en el Seven de las Nubes serán: Natación y Gimnasia de Tucumán, más los equipos salteños de Tigres Rugby Club y Jockey Club (con dos equipos cada uno), Popeye, Gimnasia y Tiro, Barbarians y el conjunto anfitrión de la U; los partidos comenzarán a las 10.

Entre los partidos de la ovalada y del palo y la bocha habrá carnaval de agua, bandas en vivo, DJ, sorpresas y mucho más.

Tras el tercer tiempo en el predio de los verdes en El Huaico, la fiesta se va a trasladar a un boliche ubicado en la avenida Bolivia 2592.

El seleccionado salteño de seven, Los Mayuatos 7, disputará el Seven de las Nubes en la previa de la competencia rugbística más importante para el combinado provincial: el Seven de la Repúplica de Paraná, Entre Ríos. En ese torneo Salta será parte de la “zona de la muerte”, ante seleccionados candidatos a ganarlo.

Los Mayuatos Seven estarán en el grupo 1 de la zona Campeonato, junto a Tucumán, Cuyo y los uruguayos, por eso este Seven de las Nubes les servirá para ajustar detalles.

Completan la zona 2: Cordobesa, Nordeste, Sanjuanina y Misiones. En la 3: Buenos Aires, Entrerriana, Mar del Plata y Santiagueña. En la 4: Tierra del Fuego, Santafesina, Lagos y Rosario.