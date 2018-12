Otra vuelta para los autos clásicos

Esos autos que marcaron una época, que brillaron por las calles de todo el mundo y que marcan la historia del automovilismo son los que hoy saldrán a competir en la decimoquinta edición de la Vuelta de los Valles que organiza el Club de Autos de Colección Salta (CACS). Competirán 24 binomios este fin de semana recorriendo la hermosa geografía que une Salta y Jujuy a través de la ruta nacional 9.

En escena estarán el Triumph TR 3 B de 1962 que comandará Fernando Nocetti junto a Rodolfo Carmona. Nocetti es el máximo ganador de la prueba de regularidad con doce triunfos en catorce ediciones.

“Tener objetivos te mantiene joven, activo, soy competitivo, no me gusta regalar nada. Para tener este buen nivel, practiqué y los competidores que están en la Vuelta de los Valles tienen que preocuparse, tener el objetivo de ganar la carrera. Eso es lo que me da fortaleza para seguir”, señaló el múltiple ganador dejando en claro que irá por su triunfo número trece.

La previa de la Vuelta de los Valles se vivió anoche con la exhibición de los vehículos en la plaza 9 de Julio. Allí los ocasionales transeúntes pudieron deleitarse con el Porsche 911 Targa de Macedo-Lagrotteria, el Jaguar XK 150 de 1960 de la dupla Gozal-Valenti o los Ford A de la categoría Preguerra, entre otros.

La primera etapa

Los 24 binomios estarán divididos en cuatro categorías: A, B C y preguerra. Serán estos últimos los que largarán primeros después de las pruebas que se realizarán en la sede del CACS en El Huaico. A las 8.30 se realizará la acreditación de binomios y se servirá el desayuno de bienvenida; una hora después los copilotos enfrentarán las primeras pruebas.

La agenda de competencia continuará a las 10.30 con la largada oficial desde la sede; el primer destino será La Caldera; allí volverán las tandas de pruebas que se repetirán en el dique Campo Alegre.

El primer receso será a las 13.30 para almorzar; la competencia se retomará a las 16 con más pruebas en el dique La Ciénaga y se estima que cerca de las 18 arribe la caravana a Perico para alojarse en el hotel Los Arcos. A las 21 habrá pruebas nocturnas y una hora después se conocerán los resultados de la primera etapa durante la cena.



Los binomios

Nro. Piloto Copiloto Vehículo Categoría

1 Fernando Nocetti Rodolfo Carmona Triumph TR3 B Mod 1962 A

2 René Macedo Enrique Lagrotteria Porsche 911 E Targa Mod 1971 A

3 Mario Trippel Jaoquín Caso MG B Cabriolet 1.979 A

4 Joaquín Gozal Nacho Valenti Jaguar XK 150 Mod 1960 A

5 Alfredo J Valdez Diez Gustavo Meyer Renault Gordini 1093 Mod 1969 A

6 Luis A. Marinaro Daniel Valenzuela Torino 380 Mod 1969 A

7 Guillermo De Andrés Rodrigo Larrán Peugeot 404 Classic Mod 1973 B

8 Federico Digianantonio Jorge Gavenda Fiat 1500 Berlina Mod 1969 B

9 Emilio Savoy Ariel Pissoni Renault 6 Mod 1973 B

10 Federico Mateo Simon Mateo Estanciera IKA Mod 1965 B

11 Sergio Cañizares Virginia López Chevy SS 1975 B

12 Marcelo Salas (H) Marcelo Salas Torino ZX Mod 1980 C

13 Jorge Garnica Gustavo Simkin Datsun 280 ZX 80' C

14 Rubén Fortuny José Ramírez BMW Z3 97 C

15 Seba Nunnini Melinda Ferrero Escarabajo Volkswaguen C

16 Benjamín Recaman Julio Gauna Pontiac Convertible 1939 C

17 Jorge Rodríguez Mella Enrique Rocca Alfa Romeo GTV 2.0 1980 C

18 Facundo Atenor Rodrigo Atenor Fiat 600 E 1970 C

19 Gustavo Soto s/copiloto Chevrolet Camaro 1970 C

20 Rodrigo Martearena Agustín García Renault 6 Mod 1982 C

21 Benjamín Mussari Lorena Daruich Lotus Seven (replica) 1986 C

22 Alfredo Signorelli Martin Signorelli Ford A Modelo 1929 PRE-GUERRA

23 Juan Aragón Aragón (H) Ford A 31 PRE-GUERRA

24 Martin Calvo Beatriz Schnelle Ford A 30 PRE-GUERRA

(*) Pre-Guerra largarán 20 minutos antes que el resto de las categorías.