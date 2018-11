Economistas coinciden en que la inflación aún no igualó la suba de la moneda americana.La nafta no solo no bajará, sino que se espera que siga subiendo hasta un 9% a fin de año.

Pese a la caída del dólar, no se espera una baja en los precios

Los precios no bajan. Si alguien albergaba la esperanza de que la caída del dólar de 42 a 36 pesos, que cerró esta semana, podía traer algún alivio a los bolsillos de los consumidores, la puede ir descartando. Con algo de suerte, los productos que no están atados a la moneda americana se mantendrán amesetados mientras ésta no vuelva a subir.

A esa conclusión llegaron en coincidencia los economistas y asesores financieros consultados por El Tribuno.

En primer lugar, Roberto Dib Ashur, contador, máster en Economía y socio de Delta Consultores, explicó que "los precios, en general, son flexibles a la alta y muy inelásticos a la baja, tienen la posibilidad de subir más que de bajar".

"Los precios no van a bajar, nadie tiene intenciones de quedarse atrasado con los precios y, aunque el dólar haya bajado un poco, la sensación es que todo sube", explicó y anticipó que "ahora está por subir la luz otra vez, mañana sube otro servicio y la presión fiscal es gigante. Entonces si los empresarios pueden respirar medio segundo lo hacen".

Agregó que "el hecho de que el dólar haya ido de 37 a 36 pesos no es un gran alivio, el alivio es que no haya vuelto a subir, pero la pregunta que se hacen todos es a cuánto va a estar el dólar a fin de año y el año que viene".

"El Gobierno quiere que el dólar vaya subiendo, para que no quede atrasado; por eso el año que viene va a subir entre 23 y 31 por ciento, de acuerdo a lo que establece la inflación dada por el propio Gobierno y el Fondo Monetario", concluyó.

Por su parte, el doctor en Ciencias Económicas y profesor de Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba, Lucas Dapena, opinó que "el primer punto a tener en cuenta es entender por qué están subiendo los precios" y que "hay dos razones: la primera es la fuerte devaluación que tuvo el peso argentino y, la segunda, un proceso inflacionario nuestro, al margen del dólar, que también hace que los precios suban, son dos cosas distintas aunque, obviamente, la devaluación del dólar potencia la inflación".

"La inflación que tuvimos obedece a todo este reacomodamiento de precios que hubo con respecto a tarifas congeladas y todo este tipo de cuestiones", explicó Dapena y agregó que "a eso se le suma la impresión de dinero, es decir la famosa maquinita, que se usó menos que con el kirchnerismo, pero que se usó parcialmente para paliar el déficit fiscal que teníamos".

Dijo que "la situación venía más o menos tranquila sin que haya aparecido la fuerte devaluación del peso que, cuando se dio, el dólar subió un 110% en término de pesos".

En este punto, explicó que "en cualquier proceso de devaluación con inflación, el traslado a los precios no se produce de un día para otro", sino que "lleva entre 10 y 16 semanas, más o menos, las cuales todavía no se cumplieron".

Aclaró que un punto aparte son los productos netamente importados, cuyos valores sí aumentan inmediatamente después de una suba sensible del dólar.

"Entonces, lamentablemente, hay que esperar que los precios sigan subiendo; a pesar de que hay una fuerte recesión que hace que haya cambiado la economía familiar y que hoy se consuma menos de todo pero la gente sigue gastando lo mismo o más".

Para cerrar, Dapena indicó que "lo que se espera es que aquellos productos que subieron y que no tienen una explicación más allá de la conducta del empresario de protegerse, no deberían seguir subiendo; no digo que bajen porque en Argentina nunca baja nada, pero sí se debería esperar estabilidad de esos precios".

Álvaro Pérez, asesor financiero y director de Finex, detalló que "la devaluación, o apreciación del dólar, fue del orden del 110% y hoy está en 93%, y la inflación del año está en torno al 40%".

"La inflación y la devaluación no son identidades, por lo tanto no pueden moverse al mismo ritmo", explicó Pérez y agregó: "La inflación es una inercia y la devaluación tiene saltos, es más esporádica".

También para el director de Finex "los precios van a seguir aumentando, por más que el dólar se estabilice en 36 o 37 pesos, porque incorporan alguna expectativa de precios que responde a oferta y demanda, porque los precios no solo tienen que ver con los costos de los productos sino también con la preferencia de los consumidores, que es el factor que valida la suba de esos precios".

"Por otra parte -anticipó- el Banco Central restringe a cero el aumento de la base monetaria, con lo cual lo que hace es sacar pesos de la economía y, sin pesos, la gente no puede comprar dólares, o un auto, o alimentos y productos de primeras marcas. Además, todo aquel que subió los precios y encontró un consumidor que lo valida, no los baja".

Finalmente, Álvaro Pérez llamó a los consumidores a estar atentos porque "va a haber marcas que van a estar ofreciendo productos con descuentos implícitos, como son las promociones de pagar 3 y llevar 4. O las promociones que lo que hacen es darle valor al producto para traccionar las ventas y que se dan en casi todos los rubros".