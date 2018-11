Uno por uno: una educadora sexual derriba mitos sobre los métodos anticonceptivos

Sexualidad y educación son palabras que aparecen más vinculadas desde que se puso en debate el proyecto para legalizar la interrupción del embarazo, que finalmente fue rechazado el 8 de agosto en el Congreso. En diferentes exposiciones -tanto a nivel provincial como nacional- se escucharon planteos y creencias que ya se creían olvidadas.

Mónica Gelsi, médica y especialista en educación sexual, derribó en diálogo con El Tribuno mitos que algunos sectores trataron de reinstalar sobre métodos de prevención de embarazos y enfermedades venéreas. Un ejemplo fue el del médico Abel Albino, que generó polémica al difundir que el preservativo no previene la transmisión del VIH. “Tiene un 97 por ciento de seguridad bien usado”, destacó sobre el tema la experta.

La médica también explicó por qué es falsa la creencia de que los anticonceptivos son abortivos, que se expuso en marchas de padres que se oponen a la educación sexual en los últimos días.

Existen mitos sobre la sexualidad...

Es importante destacar que la sexualidad es mucho más que la genitalidad. Cuando hablamos de sexualidad, se habla de un “combo”, que tiene que ver con el afecto, con los vínculos, con las relaciones que se tienen con otras personas y con la cultura.

Es bueno aclararles a los chicos que es tan bueno tener una vida sexual como no tenerla. Hay muchos chicos que no tienen relaciones sexuales, que ya han terminado incluso el colegio secundario, porque consideran que aún no llegó su momento. Esos chicos no tienen que ser discriminados ni sentirse presionados por su pares.

Es bueno incluir a todos en esto de hablar de la sexualidad y los métodos anticonceptivos. Los que no las tienen se deben ir preparando para ese momento, porque, con educación, se puede tener una vida diferente, basada en nuestras decisiones y en la autoestima.

En esto no puede faltar el acompañamiento de los padres. Para eso, se tiene que dejar de lado el celular, porque la tecnología aleja a la familia. Muchas veces , los chicos tienen acceso a internet de información no acorde a su edad.

¿Cuál es la verdad sobre los anticonceptivos?

Los anticonceptivos surgen con la finalidad de reducir el embarazo inesperado. Para tener un hijo, la persona debe -en primer lugar- desearlo. Un hijo deseado tiene más posibilidades de ser feliz y concretar proyectos. Entonces, tengamos los hijos que se podrán querer, cuidar, criar, alimentar y hacer estudiar.

La planificación familiar busca mejorar los indicadores de salud. La tecnología avanzó muchísimo pero las mujeres se siguen muriendo y los niños también. La mortalidad materna e infantil sigue siendo altas, y la morbilidad, que son las secuelas invalidantes con las que muchas mujeres quedan luego de embarazos no deseados.

Además es muy importante sumar el compromiso del varón. Se dice que los métodos anticonceptivos son un traje a medida. En el caso de la mujer es importante que consulte a su médico de cabecera, ginecólogo, enfermero o consejero de salud sexual responsable. Que elija el método que coincida con sus necesidades y con su credo. El método debe asumirse con convicción para usarlo y cumplirlo, en pareja.

El mito 1 es que el preservativo se usa al final de la relación...

El método de barrera más eficaz es el preservativo. Tiene un 97 por ciento de seguridad, bien usado, desde el inicio de la relación, desde el momento de la erección. El preservativo no debe usarse al final de la relación. En la secreción previa a la eyaculación puede haber espermatozoides.

Una vez que se retira el preservativo, ver que no se rompió. Esto es importante, porque muchas veces el varón no piensa que puede estar en ese 3%. Además el preservativo previene las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH: tenemos hasta 50 casos por mes. Además se incrementó la sífilis, que es una enfermedad que ya se creía superada.

En el caso del herpes, es todavía más complicado. Son lesiones que limitan la vida y atenta contra la vida sexual. También evitamos el contagio de VPH (virus de papiloma humano), que produce cáncer de cuello de útero, de pene y de boca. Y en este último caso, se transmite por el sexo oral, que mucha gente piensa que no es sexo y que no pasa nada, pero sí lo es.

Todo esto puede evitarse con el uso del preservativo, que se entrega en los centros de salud. Y acá también es recomendable que se sumen los padres. Cuando los chicos comienzan con el autoerotismo, que lo hagan con el preservativo. Si el chico tiene el preservativo mientras despierta a sus sensaciones corporales, se acostumbra a su uso.

Otro frase que se escucha es las pastillas me hacen mal...

Los métodos hormonales son para cada mujer. Existen en pastillas, inyecciones, implantes y anillo. Son todos valiosos pero es muy importante que la mujer que toma anticonceptivos no fume. El cigarrillo y las hormonas son una combinación peligrosísima, porque implican el riesgo de tener trombosis, embolias, ACV, infartos y tromboflebitis. Las pastillas bien tomadas tienen un 99,9 por ciento de seguridad.

Entonces, combinando dos métodos se llega tranquilamente a un 100 por ciento de protección. La ventaja que tienen los anticonceptivos hormonales es que disminuyen la anemia, porque regulan el sangrado, disminuyen los quistes de ovarios y disminuyen el riesgo de padecer cáncer de endometrio.

Entonces, podemos decir que tienen sus beneficios. El riesgo es la asociación con el cigarrillo y si la mujer tiene problemas de hígado.

Algunas mujeres creen que engordan...

No, lo que engorda es la comida. La gaseosa, el pan, la mala alimentación. Nosotros podemos tener en nuestra herencia familiar, genes, que nos predispongan a la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Pero, además de los genes, tenemos el ambiente en que están los genes. Modificando ciertos patrones de comportamiento y hábitos podemos no padecer la herencia.

Se escucha decir que los anticonceptivos son abortivos...

Es antes de la concepción. En la actualidad contamos con el anticonceptivo de emergencia, la llamada pastilla del “día después”. Esta pastilla tiene como componente el levonongestrel, que es un derivado de la progesterona. Si se analiza el ciclo sexual femenino, las mujeres tenemos después de la menstruación, mayor secreción de estrógenos por parte de nuestros ovarios. Después de la ovulación, aumenta la progesterona, que es la hormona encargada de preparar la capa interna del útero para la anidación. El levonongestrel deriva de la progesterona, que es la hormona para maternar, para la implantación del óvulo fecundado. Entonces, no se puede decir que sea abortiva, porque las mujeres que tomaron la anticoncepción de emergencia, tuvieron su período, porque no estaban embarazadas. Si tomamos 100 mujeres que tienen relaciones sexuales en las dos semanas de mayor fertilidad -del día 7 al 21- con una relación sexual, se embarazan 8. Si la pareja tuvo relaciones el día 14, no usó el preservativo y toma el anticonceptivo de emergencia... si estaba embarazada sigue así. Si no, lo que se produce es la inhibición de la ovulación. Se inhibe el ascenso de los espermatozoides, porque éstos no pasan de una sola vez. En el momento de la relación ingresa un número y otros quedan en forma latente en el cuello del útero, capacitándose para fecundar. Lo se pasa entonces, es que se inhibe el ascenso de ésos últimos. Este método, lo que haces reducir el número de 8 embarazadas a 6.

Es importante aclarar, porque a veces la gente está desinformada sobre estos procedimientos.

Otro mito es que los chicos nacen con el DIU en la mano. ¿Qué puede decir sobre eso?

En Salta y a nivel nacional se cuenta con un programa de procreación responsable que distribuye métodos anticonceptivos, que veces faltan pero que se cubren, pese a que no se cuente con fondos en la Provincia para esto. El DIU (dispositivo intra uterino) o espiral, tiene varios modelos. Uno viene con hormonas, que dura 5 años y se utiliza en mujeres con menstruaciones abundantes porque disminuye el sangrado. Pero así como es bueno, también es muy caro. Además está el DIU de cobre, que es mucho más barato pero también excelente y dura 10 años. Este método, además de ser eficaz, no interviene con las relaciones sexuales. Tiene una eficacia de 99,4 por ciento, Si se produce un embarazo con el DIU, se retira si se encuentra abajo de la bolsa. El DIU no le hace nada el bebé. No nacen con el DIU pegado en la cabeza o la mano, porque no tienen ningún tipo de contacto, ya que está afuera de la bolsa.

La mujer que decide este método, debe tener el acompañamiento de su médico.

¿El preservativo femenino está en el mercado?

Si está, pero la verdad es que muy poca gente lo usa. Se lo recomienda cuando tenemos una pareja con VIH discordante, esto quiere decir que uno de los miembros no lo tiene.

¿Qué es el campo látex?

Se hace con un preservativo. Se corta extremo y se corta a lo largo para hacer un rectángulo. Este se coloca sobre los genitales para el sexo oral en la mujer. Se aconseja el uso del preservativo en ambos casos, más aún sino te trata de una pareja estable.

¿Cómo es la sexualidad en discapacitados?

El hombre, por lo general no tiene control de su pene. Un hombre puede estar viendo algo que lo erotiza y tener una erección, que no puede dominar en su totalidad. Es importante en los casos de personas con discapacidad y que tienen problemas con la erección, que puedan acceder a una sexualidad con caricias y besos. Se utiliza la piel, la boca y el cerebro. Lo más importante para una mujer es tener un hombre que use la cabeza, cariñoso, que cree un ambiente agradable.

La comunicación con la pareja sigue siendo lo más importante...

Si uno tuvo un mal día, difícilmente tendrá una buena noche. Si eso es lo que se busca, se debe armar el ambiente para tener una relación.