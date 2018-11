Barcelona, con Messi, visita al Inter de Icardi

Con la posible reaparición de Lionel Messi, Barcelona visitará hoy al Inter de Milán, con el objetivo de lograr una victoria que le asegure matemáticamente el liderazgo del grupo B en la Liga de Campeones.

El cruce comenzará a las 17, hora argentina, será en un estadio siempre difícil para el equipo culé, como es el mítico San Siro, donde no gana desde 1959, cuando derrotó a los “neroazzurri” en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Ferias (2-4).

Desde entonces el Barça ha cosechado tres empates y una derrota (1-3) la última vez que visitó el Guiseppe Meazza, en la ida de las semifinales de la Champions de la temporada 2009-10. Con ese resultado, el Inter de José Mourinho pasó a la final y, a la postre, se consagró campeón de Europa.

Aunque Messi forma parte de la convocatoria, todavía no tiene el alta médica. El crack rosarino se rompió el radio del brazo derecho en un partido de la Liga española contra el Sevilla, y los médicos estimaron tres semanas de baja de las canchas.

Inter, por su lado, está en un muy buen momento, ya que viene de siete victorias consecutivas en la Serie A del fútbol italiano. Su último triunfo fue un contundente 5-0 al Génova, y tendrá a Mauro Icardi nuevamente como capitán y titular.

En el otro encuentro del grupo jugarán Tottenham y PSV Eindhoven. Los ingleses, últimos con apenas un punto al igual que los holandeses, corren el riesgo de quedar eliminados.

Otro partido interesante se jugará en España, en donde Atlético de Madrid buscará vengar su peor caída en la era de Diego Simeone, cuando reciba al Borussia Dortmund, que en Alemania lo goleó 4-0. Los alemanes lideran el grupo A con 9 puntos; el colchonero suma 6 unidades.

El PSG francés visitará al Napoli, sin margen para el error si quiere impedir una pronta eliminación. El equipo parisino marcha tercero del grupo C con cuatro puntos, fuera de la zona de clasificación. El eficiente conjunto de Carlo Ancelotti, con cinco unidades, intentará defender su liderazgo.

Para ver hoy

-

Mónaco vs. Brujas

Hora: 15 - ESPN

-

Estrella Roja - Liverpool

Hora: 15 - Fox Sports 2

-

Nápoli - PSG

Hora: 17 - ESPN2

-

Tottenham - PSV

Hora: 17 - Fox Sports 2

-

Atl. Madrid - Borussia D.

Hora: 17 - ESPN