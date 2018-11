Un nuevo título para Jeremías Olmedo que lo lleva al Mundial

Un fin de semana inolvidable vivió el salteño Jeremías Olmedo en la octava y última fecha del Copa Rotax RMC Buenos Aires que se corrió en la pista de kart que tiene el autódromo Juan y Oscar Gálvez. El piloto de Rosario de la Frontera tenía muchos objetivos en juego, pudo conseguirlos todos y además sumó una convocatoria que lo convirtió en el único piloto argentino en una competencia internacional que se realizará dentro de unos días en Brasil.

Jeremías se consagró campeón de la categoría senior max de la Rotax en una definición apasionante, ya que a pesar de no haber ganado la final sumó los puntos necesarios para ser el mejor de la temporada. Ese logró le permitió además clasificar al Mundial Rotax que se desarrollará en el circuito brasileño de Conde, Paraíba, del 24 del corriente mes al primero de diciembre.

El piloto de 16 años finalizó segundo en la tabla de posiciones con 580,5 puntos y dos victoria en la temporada; Santiago Fabani sumó diez puntos más que Olmedo, pero por no tener triunfo en finales terminó siendo el subcampeón. Además, superó por tres puntos a Samuel Romano, ganador de tres finales, otro de los aspirantes al campeonato.

El flamante campeón inició la última fecha ganando la clasificación; en la primera manga fue segundo por detrás de Romano, ganó la segunda manga y en el último parcial fue quinto. La final la ganó Samuel Romano, segundo fue Bruno Romano, tercero llegó Fabani y cuarto el salteño.

“La verdad que fue una definición increíble. Llegué muy motivado este fin de semana. Tenía muchas ganas de ganar este campeonato. Si bien en la largada quedé algo retrasado, pude ir remontando de a poquito. La única preocupación que tenía era que Santi (Fabani) estaba ganando. Pude ir para adelante y le fui a dar pelea. Después se nos vinieron los Romano (Samuel y Bruno) y cuando Fabani quedó 3º, me tranquilicé, porque sabía que ese resultado me servía para ser campeón. Por suerte la carrera se terminó, y logramos el objetivo”, contó Jeremías sobre su consagración.

Como titular de la senior max integrará junto a los campeones del resto de las categorías, el equipo argentino que competirá en el Mundial Rotax en Brasil en el última semana del corriente mes. En forma paralela y en el mismo trazado se llevará a cabo la Copa E-Kart para kartings impulsados por baterías eléctricas que organiza FIA-Américas.

En la E-Kart participarán pilotos europeos y cuatro referentes de Sudamérica, que se sumarán a los 360 pilotos de 50 países confirmados en la Grand Finals. Jeremías fue el elegido por el Automóvil Club Argentino (ACA) para ser el único representante argentino en la prueba pionera en el mundo de kartings eléctricos.

“Será algo nuevo correr con en un karting eléctrico y agradezco al ACA por la designación”, destacó el flamante campeón de la Rotax.

Sus logros en ocho años

A sus cortos 16 años, Jeremías Olmedo ya cuenta con varios campeonatos en su haber siempre arriba de un karting. En 2010 fue campeón del torneo Centro y Norte República en la categoría promocional; en la misma división fue campeón del certamen cordobés.

Dos años después volvió a ser campeón del Argentino en promocional y repitió en el 2013. En tanto, en el 2014 logró los subcampeonatos argentino de prejunior y sudamericano Rotax mini max.

Los logros continuaron en 2015 siendo campeón argentino y regional en prejunior. En 2016 ganó el torneo de verano RMC Argentina en junior max; completó la temporada siendo subcampeón argentino de la Sudam junior y segundo en el regional.