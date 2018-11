Gimnasia y Juventud juegan un clásico entre el infierno y el purgatorio

Llegó la hora. Ya no hay tiempo ni márgenes para especulaciones y esta vez no se podrá decir que se jugará un clásico “por nada”. Al contrario. Esta noche, cuando las agujas marquen las 22 en el Gigante del Norte, por la duodécima fecha del torneo Federal A, Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana no jugarán por las mieles del ascenso, por el protagonismo, por fortalecer sus altos egos, por la lucha en pos de la clasificación, por la pelea grande.

Eso no quita que albos y santos se jugarán esta noche “a todo o nada” en la Vicente López. Sí, por todo. Por el honor, por el orgullo herido, por recuperar al menos un hálito de vital y oxigenadora confianza que necesitan ambos como el aire que se respira, por escaparle al descenso, por no terminar de hundirse, por no desarmarse por dentro, por no terminar de desestabilizarse, especialmente Gimnasia, que tiene en vilo la continuidad de su entrenador Víctor Riggio -pese a la ratificación del espaldarazo de confianza de la dirigencia-, que no le encuentra la vuelta al conjunto y a sus jugadores, aquellos que él mismo pidió. Juegan por todo y no solo por demostrar cuál es el menos malo.

Porque el que gane no se ganará el cielo, no le deparará un futuro dulce y celestial, la vida no le sonreirá ni mucho menos, pero al menos descomprimirá las tensiones y aguardará en proceso de “stand-by” en el purgatorio, ese que los que profesan la religión católica denominan al estado de purificación de las almas que purgan sus errores como paso primario antes de limpiarse y reconstruirse.

Y aquel que pierda sentirá de cerca las estelas del “infierno”, futbolísticamente hablando, y se meterá virtualmente en la candente zona de descendidos, complicando su panorama y entendiendo que ya no dependerá de sí mismo para salvarse del descenso, sino de sus propios méritos futuros en la tediosa e indeseable reválida a la que ambos ya están predestinados, y de una ayuda de “terceros” para evitar acumular los puntos que los deposite en el mucho más indeseable torneo Regional Amateur Federal al final de la temporada.

Si bien se supo de entrada que ni el albo ni el santo habían armado su plantel con grandes aspiraciones, por las lógicas coyunturas de crisis que los envuelve, sobre todo a Juventud y su preocupante presente institucional, la palabra “permanencia” no salió de la boca de uno ni del otro en el comienzo del proceso. Y que en apenas dos meses de haber arrancado la competencia los dos ya tengan marcado su estigma de reválida y se hable de un posible descenso para los dos no deja de sorprender y de ser llamativo y alarmante.

Ambos equipos apenas acumularon 9 puntos en diez partidos disputados cada uno (un promedio menor a un punto por partido), comparten el penúltimo puesto de la tabla con Altos Hornos Zapla, también en zona de desempate de descenso. La falta de efectividad, la preocupante ausencia de goles, de generación de fútbol, de ideas y de solidez abrazan a los dos casi por igual, por lo que seguramente este clásico puede servir como medida para ver quién está más fuerte de la cabeza y con entereza para seguir capeando tormentas.

Sin ser excusa, pero sí un ítem influyente en el desarrollo, la crisis futbolística de Juventud también va de la mano con el contexto externo y las responsabilidades que exceden por completo a Salvador Mónaco y a sus jugadores: el pésimo momento económico, la insolvencia, la debilidad de la dirigencia, los sueldos atrasados y una medida de fuerza.

En Gimnasia, Riggio ratificará en el arco a Mauro Leguiza tras el error garrafal en el tercer gol de la goleada sufrida a manos de San Jorge en Tucumán. Fabio Giménez, pese al golpe del nervio ciático que lo tiene dolorido, pidió jugar y no quiere perderse el clásico.

Por el lado de Juventud, Mónaco repetiría los once que protagonizaron un pálido empate en el Martearena con el último de la tabla.



El historial en el Gigante

Históricamente, en enfrentamientos por la tercera categoría, a Juventud siempre le sentó mejor el Gigante del Norte que al mismo Gimnasia: por este torneo Juventud ganó 10 veces (6 en la Vicente López) y Gimnasia 5 (solo 2 de local).

A comprar temprano

Se venden desde las 10 hasta las 19, en Vicente López y Leguizamón para los hinchas de Gimnasia y en el Honorato Pistoia para los santos. Y de 20 en adelante los antonianos también podrán comprar en la boca de expendio de avenida Bicentenario. Los locales ocuparán la bandeja Leguizamón $200 ($100 para damas, menores y jubilados); la totalidad de la platea baja $250 ($125) y dos tercios de la platea alta $300 ($200). Los antonianos se apostarán en la popular de las instalaciones (idénticos precios que la bandeja), en la ex Virrey Toledo (mismo valor que la platea baja) y en el tercio de la platea alta que da a las instalaciones.



Juventud, con 20 concentrados

Un total de 20 jugadores del plantel santo quedaron concentrados desde el domingo por la noche en un hotel céntrico de la ciudad, a la espera del partido de esta noche con el albo. La lista que el DT Salvador Mónaco dio a conocer, aparte de los posibles titulares, se completó con: Angel Pedroso, Leandro Gogna, Gustavo Ortiz, Francisco De Souza, Mauro Cachi, Lucas Robledo, Diego Pascuttini, Julio Montero y Jesús Guaymás. Por otra parte, Juventud debe recibir el domingo al líder Boca Unidos de Corrientes.



Marocco, afuera en Gimnasia

El volante de Gimnasia no pudo superar su molestia en el aductor y quedó afuera de la lista de concentrados del clásico. Además de los probables titulares, aguardan en el hotel de la Liga Salteña: Damián Cebreiro (vuelve al banco), Matías Benítez, Pablo Agüero (también retorna tras una lesión), Lucas Medina, Federico González, Matías Rosso, Sergio Salto y Enzo Roggio. Uno de ellos quedará afuera del banco esta noche.



Operativo con 445 efectivos

El operativo policial que contempla el clásico salteño tendrá a 440 efectivos custodiando la seguridad tanto adentro como afuera del estadio y en el acompañamiento a las hinchadas (315 en el interior del estadio y 130 en el exterior). Regirán los cacheos exhaustivos con filtros en los accesos y el derecho de admisión para neutralizar a los violentos. La dirigencia de Gimnasia implora por una buena recaudación para solventar los gastos venideros.

probables formaciones

GIMNASIA JUVENTUD

M. Leguiza J.C. Mulieri

J. Hereñú F. Pérez

A. Cazula M. Gogna

G. Pusula J.P. Cárdenas

F. Giménez F. Castro

J. Mateo J. Molina

J. Iturrieta G. Mendoza

E. Riera C. Acosta

L. Herrera R. Zelaya

D. Martínez G. Ibáñez

J.M. Cobelli L. Zárate

DT: V. Riggio DT: S. Mónaco

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes)

Asistentes: Ángel Ayala (Corrientes) y Gustavo Benítes (Salta)

Hora de inicio: 22