Malestar y bronca en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes

La cantidad de vuelos que con el correr de las horas fueron aumentando a raíz del sorpresivo paro anunciando por Aerolíneas Argentinas generó caos en varios aeropuertos del país y Salta no fue la excepción.

Cuatro fueron los vuelos cancelados en Salta. Dos debían partir a las 8.20 y 9.40 y otros dos debían arribar a la ciudad a las 13.25 y 14.45 respectivamente.

El enojo y reclamo de los pasajeros se hizo sentir con aplausos para tratar de buscar alguna respuesta por parte de la empresa, aunque todo fue en vano.

“Fatal, nos han fastidiado las vacaciones”, dijo una mujer de nacionalidad española que formaba parte de un grupo que debía viajar hacia Córdoba para luego tomar otro vuelo hacia El Calafate.

“Me gustaría que nos dieran explicaciones y en función de eso protestar o no, pero primero enterarme”, dijo otra de las personas que se encontraba en el grupo.

Sentados en el piso y con computadoras sobre sus faldas, un grupo de estudiantes de Tartagal y Aguaray trataba de avanzar con sus trabajos para un concurso de robótica que se realiza en Buenos Aires. “Teníamos previsto llegar a las dos de la tarde, pero bueno surgió estoy y todavía no hay ninguna respuesta”, dijo el joven que sabiendo que no iba a tener tiempo de preparar los equipos en Buenos Aires, hizo algunos retoques en el mismo aeropuerto.

Video: Federico Medaa

Los testimonios y los reclamos aumentaban a medida que pasaban las horas y ante las consultas que realizó El Tribuno a través de una transmisión en vivo que se realizó por Facebook Live. Sin respuestas por parte de la empresa la mayoría de los pasajeros se quejó por la falta de explicación sobre lo sucedido. Nadie dio la cara.