Maxi Botelli busca un lugar en la historia del Biatlón de la Cumbre 

Las 33 ediciones del Biatlón de la Cumbre encierran gran parte de la historia de las pruebas combinadas en nuestra provincia. Grandes atletas fueron construyendo su historia y la de la competencia desde 1984 hasta el presente y las generaciones que llegan también buscan ganarse un lugar.

Una de las nuevas figuras que alza la bandera de la nueva camada es Maximiliano Botelli, ateta de 16 años que vivió un 2018 inolvidable siendo campeón salteño de duatlón y subcampeón argentino de la categoría junior. El próximo domingo será parte del nuevo desafío en el que podría convertirse en el corredor más joven en ganar el Biatlón de la Cumbre.

Maxi fue un trotamundos del deporte antes de recalar en las pruebas combinadas. “Practiqué fútbol, rugby, natación y taekwondo, pero me cansaba rápido de cada disciplina. A través de mi viejo, que corrió el Biatlón de la Cumbre, comencé a hacer pruebas combinadas. Ya corrí tres ediciones, siempre mejorando el resultado”, comentó Botelli a El Tribuno.

Botelli corrió su primer Biatlón de la Cumbre en 2015 ocupando el quinto puesto; al año siguiente fue segundo y en el 2017 fue el campeón entre los juveniles. Los desafíos se multiplicaron en la presente temporada corriendo a nivel nacional y una participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Buenos Aires.

“Competí en el Argentino de Duatlón; corrí en Córdoba, Salta y Entre Ríos y fui subcampeón en la junior B de 16 a 17 años. Con mi viejo siempre lo hablamos, nuestro objetivo al principio era solo competir en Salta y no salir a otros lados. Estos logros no los esperábamos”, agregó Maxi.

“Por su historia el Biatlón de la Cumbre es otro tipo de carrera. Es prepararse bien para bancarte la subida al cerro (pedestrismo) después de haber hecho 25 kilómetros (ciclismo). Yo siento mucha alegría corriendo el Biatlón”, sumó el juvenil salteño que no solo tratará de convertirse en el ganador más joven de la tradicional prueba, sino también en bajar el récord de 59 minutos que tiene Damián Carrizo.

Más allá de la posibilidad que tiene de ganar la competencia, Maxi es claro al hablar de sus objetivos para el próximo domingo. “Mi objetivo es estar entre los cinco primeros de la general y si es entre los tres mucho mejor”, contó.

Las ausencias del jujeño Emilio Acuña, ganador del año pasado, y del salteño Roberto Coria aumentan las posibilidades que tiene Maxi de estar entre los mejores. Sobre los atletas inscriptos, uno de los potenciales candidatos a pelear por el primer lugar es el experimentado Rodrigo Burgos, que llega tras superar un período de inactividad. En el Biatlón solo resta que se dé la largada y saber si hay un lugar para que Botelli haga historia.

La prueba ya tiene cerca de 250 atletas

Cerca de 250 participantes tendrá el Biatlón de la Cumbre el próximo domingo. Para todos habrá medallas finisher, trofeos para los cinco mejores de cada categoría. La premiación se completará con dinero en efectivo. Hoy se entregarán los kits de participación en el Teatro Municipal, de 16 a 20, y mañana en la Secretaría de Deportes, de 11 a 18.

La largada será a las 9 desde La Merced, para luego recorrer la ruta 68, empalme hasta el municipio de Cerrillos. Posteriormente seguirán por la Circunvalación Sudeste, avenida Gaucho Méndez hasta Ex Combatientes de Malvinas, Tavella e Yrigoyen hasta el parque cerrado ubicado en el predio del Tiro Federal.

La etapa pedestre arranca por avenida Richieri, parque Los Lapachos, Portezuelo, hasta tomar por avenida Asunción y alcanzar la rotonda de Los Gauchos, retoma al ingreso del cerro San Bernardo por el circuito de la ruta de ascenso hasta la cima. Desde allí se inicia el descenso por las escaleras, paseo Güemes, General Güemes, Mitre hasta la línea de llegada ubicada en plaza 9 de Julio.