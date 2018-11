Los 12 ángeles que desfilaron para Victoria's Secret

Nueva York fue ayer epicentro de la moda. La gran manzana recibió una de las citas anuales ineludibles para la industria: el Victoria’s Secret Show. La pasarela convertida en espectáculo para presentar lo nuevo de la firma de lencería volvió a sus orígenes -donde presentó su primer desfile en 1995-, pero con nuevos fichajes, una dosis mayor de diversidad y la eterna polémica que rodea a estos ángeles mitificados.

Aunque su emisión no llegará a las pantallas hasta el 2 de diciembre, horas antes del arranque ya se conocieron en gran parte los detalles y sorpresas que convirtieron este desfile en todo un espectáculo. El desfile volvió a Estados Unidos luego de la edición 2017, que se hizo en Shanghai.

Bajo el ritmo de Rita Ora, Shawn Mendes, Bebe Rexha, The Chainsmokers, Kelsea Ballerini y Halsey, una comitiva de 56 topmodels, entre ellas 12 ángeles, descendieron al Piers 94 como protagonistas del gran show.

Además de la brasileña Adriana Lima, que desfilará por 19º vez, este año la firma dio sus deseadas alas a Stella Mawell, Duckie Thot, Sui He, Candice Swanepoel, Shanina Shaik, Devon Windsor, Barbara Fialho, Kelsey Merritt, Behati Prinsloo y Josephine Skriver. Sin embargo, esta vez, el protagonismo no se lo llevaron, ni tampoco lo harán sobre la pasarela, los ángeles de VS sino una modelo en concreto.

Winnie Harlow se convirtió en la primera modelo con vitiligo en representar a Victoria’s Secret. La empresa se enfrentó a lo largo de los años a críticas y reproches sobre la falta de diversidad sobre su pasarela. La entrada de Harlow en el exclusivo círculo VS es la apuesta de la firma por ampliar su delimitado concepto de la belleza y hacerlo un poco más fiel a la realidad que impera en la sociedad.

Aunque la llegada de Harlow a las filas de Victorias Secret es una gran noticia, los retractores de la firma continúan protestando por las medidas que dominan en su pasarela. De hecho, 24 horas antes del desfile resurgió esta polémica después de que Bella Hadid difundiera varias fotografías posando en el fitting de la firma. Las redes destacaron su “extrema delgadez” en esas imágenes, retomando el debate sobre la mitificación de unas medidas que pocas pueden llegar a tener si no pasa antes por mermar su salud. La top model quiso zanjar las críticas antes del desfile pidió que dejen de asegurar que toma drogas solo porque “no comprenden” la manera en que su cuerpo ha madurado.

Y de una polémica saltamos a otra. El "Fantasy Bra", que lució la modelo Elsa Hosk para abrir el espectáculo, fue presentado en rueda de prensa este miércoles a través de una imagen en Instagram en la que la misma Hosk lo luce. En la fotografía de campaña no pasa desapercibido la eliminación de los pezones de la modelo, ya que al estar formado solamente por quilates Swarovski el corpiño dejaría entrever la totalidad del pecho.

La pieza artesanal está valuada en 1 millón de dólares. Pedrería, encaje y muchos, muchos, diamantes adornaran los esculpidos cuerpos de los ángeles de Victoria’s Secret, en una velada que, como cada año, generará polémica y fascinación a partes iguales.

LOS 12 ÁNGELES

Adriana Lima

Winnie Harlow

Stella Mawell

Duckie Thot

Sui He

Candice Swanepoel

Shanina Shaik

Devon Windsor

Barbara Fialho

Kelsey Merritt

Behati Prinsloo (30)

Josephine Skriver

FUENTE: CLARÍN Y LA VANGUARDIA