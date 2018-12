Organizaciones que participaron en las protestas contra el G-20 repudiaron los dichos de Patricia Bullrich

Organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que participaron en la marcha No al G-20 - Fuera el FMI señalaron que la funcionaria faltó a la verdad y cuestionaron la política represiva que lleva adelante el Gobierno nacional.

Organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), que ayer participaron en la marcha No al G-20 - Fuera el FMI; repudiaron los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich pronunciados esta mañana durante una conferencia de prensa. A través de un comunicado señalaron que la funcionaria faltó a la verdad y cuestionaron la política represiva que lleva adelante el Gobierno nacional.

Bullrich, celebró hoy que las protestas contra la cumbre del G20 que tuvieron lugar este viernes se hayan realizado en "paz" y resaltó los "consensos" logrados con los manifestantes.

"Pudimos hacerlo sin ningún tipo de violencia", destacó la ministra, al tiempo remarcó la existencia de "ciertos consensos" con los organizadores de las manifestaciones "respecto a que no hubiera encapuchados y elementos" que fomentaran la violencia durante las convocatorias.

"La protesta fue importante por el respeto mutuo que hubo con los organizadores", subrayó la titular de la cartera de Seguridad, quien de todos modos en una conferencia de prensa informó sobre "14 personas detenidas", que ya recuperaron su libertad.

El comunicado

Desde el EMVyJ emitieron un comunicado, que dice lo siguiente: "Como organizadores de la marcha jamás 'colaboramos' con el Ministerio de Seguridad y mucho menos apoyamos la política represiva de este gobierno. Nosotros no 'aislamos' a los grupos con los que tenemos diferencias, por el contrario, buscamos la unidad con todos aquellos que se oponen a las políticas de hambre, represión y muerte que representa la Sra. Bullrich. Repudiamos los dichos de la ministra que habla de 'aislar' a grupos caracterizados como 'violentos' por su gobierno, que es el promueve la doctrina Chocobar , dando rienda suelta a las policías provinciales y fuerzas de seguridad nacionales para perseguir, criminalizar y asesinar.

Durante la multitudinaria marcha en la que repudiamos las políticas de “los dueños del mundo” contra los pueblos, nuestra conducta fue en el sentido inverso al señalado por las mentiras de la Sra Bullrich. Estuvimos pendientes de proteger a TODOS los asistentes a la misma y nuestros abogados se encargaron de ubicar y proteger a los compañeros que fueron injustamente detenidos antes, durante y después de realizada la marcha.

La ministra Bullrich, ratifica con sus declaraciones la política de este gobierno de desprecio a los derechos más elementales de nuestro pueblo y el intento constante de inventar un “enemigo interno” para justificar su política represiva.

La Sra. Bullrich, es la ministra que mintió una y otra vez sobre la desaparición de Santiago Maldonado, después de organizar la brutal represión del 1 de agosto de 2017; es la misma que defendió el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, el 25 de noviembre del mismo año, diciendo que las fuerzas de seguridad no tenían que ser investigadas.

Por eso, otra vez decimos que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Fuera Bullrich".

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2018