Argentina cierra la temporada contra México

El seleccionado argentino de básquet recibirá a México en el Súper Domo de La Rioja, por las eliminatorias al Mundial de China 2019. El conjunto de Sergio Hernández ya consiguió su pase tras vencer a Estados Unidos. El partido se desarrollará desde las 21.30 y será televisado por TyC Sports.

El conjunto nacional se encuentra en la primera posición del grupo E con 17 unidades. Si bien todavía restan encuentros por jugar, al no poder ser alcanzado por Puerto Rico (cuarto en zona de repechaje) ya se encuentra clasificado.

Los jugadores que representarán a la albiceleste son: Nicolás Laprovittola, Lucas Faggiano, Nicolás Brussino, Lucio Redivo, Paolo Quinteros, Franco Giorgetti, Marcos Mata, Maximo Fjellerup, Luis Scola, Javier Saiz, Marcos Delía y Roberto Acuña.

Las principales ausencias del equipo argentino son las de Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Luca Vildoza y Patricio Garino.

En tanto México, que viene de caer ante Panamá por 76 a 65, ocupa el último lugar con 12 tantos y ya no tiene chances de acceder a la cita mundialista. Esta noche también se enfrentarán Panamá vs. Puerto Rico y Uruguay (dirigido por Rubén Magnano) vs. Estados Unidos.

Las eliminatorias para Argentina cerrarán en febrero del año que viene, jugando de visitante. El 22 de ese mes enfrentará a Puerto Rico y tres días después volverá a medirse contra Estados Unidos.

Scola, de 38 años y actualmente en el Shanghai Sharks de China, remarcó que “haber ganado con autoridad a Estados Unidos nos deja muy tranquilos”.

“Todavía tenemos que competir contra un montón de mejores equipos de los que venimos enfrentando pero estamos jugando un buen básquet hace dos años, aproximadamente”, sostuvo el histórico goleador del seleccionado nacional con 156 partidos disputados.

“Hay una cultura de trabajo, de jugar con una intensidad y un ritmo, un idioma. Hay jugadores que no están y la estructura no se resiente. Cuando ellos vengan vamos a jugar aún mejor”, manifestó el ex-NBA con Houston Rockets y Toronto Raptors.