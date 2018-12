Evitar pagar el boleto, ensuciar e insultar, faltas usuales de pasajeros

Choferes de colectivos aseguran que una gran cantidad de pasajeros de Saeta incumplen a diario las normas vigentes. Por este motivo, la empresa Saeta comenzó a colocar carteles en las unidades de transporte con las reglas que deben respetar los usuarios.

Los trabajadores del volante sostienen que la principal falta es el mal uso de las tarjetas de Saeta que tienen el beneficio del boleto gratuito. "Muchos pasajeros se acostumbraron a subir con tarjetas de otros beneficiarios: personas con discapacidad, estudiantes o jubilados. Supe que algunos les sacan las tarjetas a sus padres o abuelos y las utilizaban. Eso era un descontrol total", relató Pablo, un chofer del corredor 7D que recorre la zona sudeste y centro.

En 50 colectivos de la línea 5 ya se colocaron carteles que recuerdan que está prohibido hacer uso indebido de la tarjeta de Saeta, fumar, escuchar música con altavoz, arrojar objetos al suelo, asomarse y sacar los brazos por la ventanilla y permanecer en la unidad sin la tarjeta correspondiente. Desde Saeta informaron que se instalarán los carteles en todas las unidades de forma progresiva.

El nuevo secretario general de la oficina local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Miguel Barrera, dijo a El Tribuno que tiene conocimiento de que inspectores están trabajando para controlar el buen uso de las tarjetas con gratuidades y secuestrar aquellas que sean mal utilizadas. Quieren que el pasajero abone el respectivo pasaje y tome conciencia de la situación.

Faltas de respeto

Otro conflicto se desencadena cuando los pasajeros se niegan a pagar el boleto. Choferes que dialogaron con este medio contaron que la respuesta de estos usuarios a veces es una falta de respeto o insulto.

Con esta campaña, busca que los pasajes tomen conciencia. "Hay gente que sube todos los días, paga su boleto como corresponde y va a trabajar tranquila pero hay gente que hace lo que quiere y luego llama a Saeta para quejarse de nuestra labor. Solo lo hacen para molestar", expresó uno de los choferes.

Los embotellamientos, cortes de calle, manifestaciones de movimientos sociales o el pésimo estado del clima en la zona del microcentro tienen dos consecuencias complicadas: el retraso de frecuencias y el mal humor de los pasajeros.

"Cuando las unidades llegan atrasadas a las paradas, el usuario se pone de muy mal humor, sube y a veces hay entredichos que terminan con agresiones que sufren compañeros", describió Barrera.

Por otra parte, colectiveros de las líneas 8B y 8C, que hace el trayecto zona sur-centro, contaron que el transporte público muchas veces se torna un caos ya que es común que adolescentes y jóvenes escuchen música a todo volumen de su celular u otro artefacto electrónico. "No usan los auriculares y el teléfono con la cumbia a todo volumen molesta tanto a los demás pasajeros como al chofer. Hay que tener en claro que el colectivo no es el boliche", sostuvieron.

Cuando los usuarios no bajan por la puerta trasera se genera otro problema. "Bajan por adelante entorpeciendo el camino de los pasajeros que quieren ascender", se quejó.

Choferes describen situaciones desagradables como pasajeros que escupen en el piso, ensucian la unidad con comida como semillitas, maní y bebidas. Ni hablar de quienes suben vomitados o con bolsas para hacerlo en el trayecto, en especial los fines de semana.

Pasajeros

Usuarios de colectivo consultados por El Tribuno ejercieron críticas tanto a los pasajeros como a los choferes.

María Carrizo, quien habitualmente viaja en el corredor 6A, expresó: "Me molesta cuando el colectivo va lleno y el o la chofer siguen haciendo subir gente. También cuando manejan a alta velocidad y frenan bruscamente y vuelven a arrancar. Una vez una señora que estaba al lado mío se cayó por la escalera y la tuvieron que llevar al hospital San Bernardo". Otra conducta "que me parece una falta de respeto es que los jóvenes no le cedan el asiento a los adultos mayores y embarazadas. Se hacen los que no los ven y siguen como si nada escuchando música mediante sus auriculares o cierran los ojos simulando que están dormidos", añadió.

Los hombres "ni por asomo les dan el asiento a las mujeres, incluso aunque sean mayores", acotó.

Acoso y malos olores

Una pasajera, de la línea 3B, Rosario Gómez, expresó que “hay choferes maleducados que no esperan a que una termine de subir y ya arrancan. También hay pasajeros que olvidan bañarse y van generando malos olores que tenemos que sufrir el resto”.

“A mí lo que más me molesta son los hombres que acosan a las mujeres. Siempre que subo al colectivo y está vacío me acomodo en la parte del doble asiento para que no me de el sol, entonces vienen los tipos, por lo general, mayores y a pesar de que tienen todos los asientos vacíos se sientan al lado mío abriendo sus piernas que ocupan un asiento y medio y me miran con un morbo espantoso”, dijo Silvia Parra, una joven estudiante, usuaria de la línea 6.

Cuando el colectivo va lleno “se te tiran disimuladamente y no tienen respeto. Una viaja re incomoda por su culpa. Si viajas parada pasan re cerca con la excusa de que está lleno el cole apretandote sin importar nada”, recalcó.

Los usuarios también se quejan por que los choferes no suelen parar en las paradas, pese a que levantan las manos. El problema se presenta en las horas pico.