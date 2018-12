Critican el plan para reducir colectivos en el centro capitalino

La Federación de Centros Vecinales de Salta (Feceves) se pronunció en contra del Plan de Movilidad impulsado por la Municipalidad de Salta.

"Nosotros queremos dejar en claro que este reordenamiento del tránsito que propone Ricardo Villada (secretario de Gobierno comunal) no ayuda a los vecinos de los barrios, no los contempla, no fueron invitados nunca a ver qué opinan y como Federación rechazamos la iniciativa", dijo el responsable del área de transporte de la Feceves, Walter Ignes.

Saeta y la Municipalidad quieren descomprimir la circulación de unidades por el microcentro y en febrero quitarán algunas paradas en esa zona de la ciudad.

Ignes sostuvo que se trata un retroceso en el transporte público de pasajeros. "Cómo es posible que nos aumenten el precio del boleto y cada vez el servicio es más malo. Hay menos frecuencia y eso es evidente en la cantidad de gente que hay en las paradas. En las horas pico hay demoras de hasta 40 minutos y eso es porque cada vez ponen menos colectivos. Para el año que viene el precio subirá más y seguro que el servicio va a ser pésimo", cuestionó Ignes.

"No puede ser que no entren al microcentro. No piensan en los adultos mayores ni en los discapacitados. Hay mucha gente que no puede caminar varias cuadras y en consecuencia ya no pueden salir para el centro. Los comerciantes también están descontentos porque a la baja en las ventas se le suma la disminución de consumidores en el centro. Las ventas ya están cayendo. Este plan no contemplan los despidos y los cierres de negocios que pueden ocasionar en el centro", concluyó Ignes.

Días atrás, el secretario de Gobierno, Ricardo Villada, acordó en reunión con el director de Discapacidad del municipio, Carlos Lecuona de Prat, establecer los lineamientos para continuar con las campañas de conciencia en educación vial a la comunidad sobre la accesibilidad de personas con discapacidad.

"Esta iniciativa también se enmarca en el objetivo del Plan de Movilidad que posiciona a la educación vial como eje fundamental para generar conciencia sobre el papel que cumple cada ciudadano en la consolidación de la seguridad vial", difundieron desde el municipio.

A partir del año próximo se trabajará con el área de Unidad Especial de Movilidad Sustentable y la Subsecretaría de Tránsito y Protección Ciudadana para promover un desplazamiento seguro, ordenado y rápido.