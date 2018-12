Conmevedora historia del padre desaparecido de Quintero

El jugador colombiano Juan Fernando Quintero, estrella y goleador en la Súperfinal entre River Plate y Boca Juniors por la Copa Libertadores de América, volvió a ser noticia este martes apenas dos días después de su consagración, cuando portales de internet y tuits recordaron la historia de su padre, desaparecido hace 23 años, cuando el crack tenía apenas dos.

“Donde quiera que esté, él sabe que mi corazón también está con él. No lo conocí, pero siento que lo que soy hoy también es por él”, dijo Juanfer en junio último en un programa de Canal Caracol.

Jaime Enrique Quintero Cano se presentó en el cuartel de la IV Brigada de Medellín, departamento de Antioquía el 1 de marzo de 1995, para cumplir el servicio militar obligatorio, informó Amnistía Internacional (AI).

Al día siguiente llamó a sus familiares para informarles que iba a la región de Urabá, donde debía presentarse al Batallón Voltigeros.

El 4 de marzo, su hermana intentó llamarlo por teléfono al cuartel de esa unidad, pero el comandante le dijo que no estaba en la lista de reclutas.

Al día siguiente, Jaime envió una carta al comandante a través de un soldado. El comandante le dijo al soldado que había ordenado que el “muchacho tan grosero” fuera enviado de vuelta a Medellín en avión, después de que lo agredió con una botella rota y le desgarró el uniforme.

Un oficial perteneciente a la Unidad de Inteligencia Militar B2 adscripta a la IV Brigada, le dijo a sus familiares que en la Brigada Voltígeros le habían ordenado que intercambiara a Jaime por otro soldado, y que enviara al padre de Juanfer de vuelta a Medellín en micro, añade el reporte de AI.

Sin embargo, algunos soldados del Batallón Voltígeros contaron que Jaime había llegado al batallón muy abatido y que el comandante lo había tratado muy mal. El 4 de marzo, Jaime reaccionó ante este trato atacando al comandante. Lo detuvieron y algunos soldados dijeron a los familiares que vieron que Jaime Enrique Quintero era maltratado al ser trasladado a la celda de la cárcel militar. Los soldados también dijeron que vieron como se llevaron a Jaime Enrique Quintero en un vehículo ese mismo día.

Juan Fernando tenía dos años y casi no lo recuerda, pero le debe su talentoso ADN futbolístico, señaló este martes el diario bogotano El Espectador.

“Dicen que Jaime, antes de decidirse a prestar servicio militar, era un volante diestro, rápido y de buena pegada. Y aseguran que Juan heredó todas esas virtudes y las potenció con su temperamento”, publicó este martes el diario en su edición web.

Charly Pisoni, militante de la agrupación argentina HIJOS, recordó este martes al padre de Juanfer en su cuenta de Twitter, en un posteo que incluye una foto de la hermana del crack portando una imagen de su padre, vestido de militar.

“El es Jaime Quintero, el papa de JuanFer Quintero jugador de River y desaparecido hace 20 años por el Ejercito Colombiano. La de la foto es su otra hija, Silvia. Jaime es uno de los mas de 150 mil desaparecidos por razones forzadas en Colombia entre 1985 y 2015. Juanfer, sos crack”, señala el tuit.