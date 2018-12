El colectivo Actrices Argentinas denunciará a un actor por abuso sexual y violación

El colectivo feminista Actrices Argentinas realizará este martes una conferencia de prensa a las 19 en el Multiteatro para anunciar un caso de abuso y violación de un actor hacia una actriz.

Según contó Carolina Papaleo en Pamela a la tarde, la denuncia penal ya está hecha y lo que se decidió en asamblea es acompañar a la víctima.

Entre otras actrices, estarán presentes Adriana Salonia, Anabel Cherubito, Andrea Pietra, Belén Chavane, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta‘, señalaron a través de un comunicado.

“La conferencia será para acompañar las denuncias de compañeras de nuestra colectivo que fueron víctimas de abusos en el ámbito laboral. Esta acción está enmarcada en la lucha que venimos dando como mujeres y actrices”, asegura el texto.

Papaleo dijo que la denuncia penal es reciente porque “hubo algo en el medio para poder hacerla. La actriz en su momento era menor. Lo que se quiere hacer mañana es el escrache. Mañana se van a dar el nombre de la actriz y el actor. Se hizo una asamblea y el colectivo dijo que estaba bueno acompañar a la víctima. Me pareció muy solidario esta red y mañana se hará público”, comentó.

Jorge Rial, en tanto, dijo en Intrusos que hace un mes que tenían este dato pero que decidieron no contarlo para respetar la decisión del colectivo de mujeres. “Notamos que la intención era hacerlo de esta manera, por intermedio de la Justicia, abogados, con pruebas. Se respetó eso”, contó el conductor.

Pallares agregó: “Es un trabajo que vienen haciendo hace tiempo, asesoradas por abogados para que no quede en una denuncia nomás y la contraparte no la demande por calumnias e injurias. Una actriz va a dar un nombre propio y va a hablar de algo más grave que un abuso, que es una violación. Se ha trabajado muy seriamente, y no querían que esta información se filtre a los medios. Van con todas las armas para que no quede sólo en una denuncia mediática”.