Colegio Santa María: debate por el derecho de admisión

Luego de que el colegio Santa María decidiera no admitir el año que viene a cuatro alumnos que expresaron su apoyo a un compañero que denunció discriminación por parte de las autoridades, se abrió un intenso debate sobre el "derecho de admisión" que ejerció la institución. El Ministerio de Educación investiga si debe aplicar sanciones por homofobia y desde el colegio argumentan que los chicos incurrieron en una "falta de grave" porque la publicación que hicieron para defender a su compañero fue irrespetuosa.

Santiago Coraita, un alumno de 16 años, relató que directivos lo citaron para pedirle que no usara una pulsera que simboliza la lucha por los derechos de la comunidad LGBT porque "afectaba los valores del colegio". La reunión se tornó "coercitiva y violenta" y además indagaron en aspectos de su vida privada, según describió el padre, Jorge Coraita.

Al enterarse de lo ocurrido, cuatro compañeros hicieron publicaciones en las redes sociales para defender a Santiago. En una de las imágenes se ve un símbolo del colegio y una señal de fuck you. A los que participaron de esta iniciativa les comunicaron que no podrían seguir en el colegio el año que viene.

Los directivos de la institución argumentaron que ejercieron el "derecho de admisión" por considerar que los estudiantes cometieron "una falta grave contra la institución al subir a las redes una foto con un gesto obsceno hacia el escudo del colegio y, por ende, al ideario institucional, junto a un insulto agraviante".

El derecho de admisión habilita al titular de un establecimiento a permitir el ingreso o permanencia de terceros, siempre que se fundamente en condiciones objetivas.

Carlos Saravia, representante legal de uno de los chicos a los que el colegio Santa María no admitirá el año que viene, expresó a El Tribuno: "Los alumnos hicieron una publicación repudiando la discriminación. El colegio la entendió como falta de respeto a los símbolos, les aplicó 14 firmas o amonestaciones y después de eso encima les ejerció ilegalmente el derecho de admisión, para mí es una excusa. En nuestra visión, los expulsaron".

Para el representante legal no corresponde bajo ningún punto de vista la decisión de no volver a recibir a los alumnos. "El derecho de admisión está reglado en la ley 7934. Lo que se discute es cuándo se puede ejercer. Yo entiendo que, cuando un chico está arraigado, no tiene sanción previa y su legajo es excelente con un nivel académico promedio de 8,60, como el de mi defendido, no puede dejar de valorarse esa actitud impecable en toda su vida educativa".

El letrado dijo que realizó una presentación ante el colegio y que "con posterioridad, ante el silencio, lo que hicimos fue presentar un recurso pidiendo la revisión ante la Dirección General de Enseñanza Privada que tiene la potestad de revocar lo que ilegalmente haga un colegio".

El abogado consideró: "Han tomado una decisión arbitraria, desproporcionada y discriminatoria. Lo que tiene que hacer el Estado es corregir la conducta del colegio".

"Efectivamente, la publicación de la foto ha sido una reacción ante una arbitrariedad y un estado de humillación al que se sometió al compañero. Eso habla de la solidaridad de los chicos, quienes de una manera juvenil hicieron una seña y sacaron una foto sobre una camiseta del colegio que tenía el escudo. La institución no contextualiza. La conducta de los chicos, en derecho, sería por lo menos un atenuante o una causal justificada", destacó Saravia.

Respuesta del colegio

El colegio Santa María negó haber discriminado. “Informamos que a un alumno de cuarto año, que manifestó libremente su identidad de género (SIC), se lo respetó como se los respeta a todos los integrantes del colegio y se lo acompañó como se lo hace con todos los alumnos”, difundieron. Admitieron que le hicieron un planteo por su pulsera, pero que finalmente lo dejaron usarla.