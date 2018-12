"No es No", el emotivo inició de La Voz Argentina

"Tenía 16 años, era una nenaà‘. Las palabras entre lágrimas de Thelma Fardín en su valiente denuncia por violación contra Juan Darthés todavía resonaban en la pantalla de Telefe cuando empezó a escucharse el piano de Axel. Segundos después, su voz y la de Soledad Pastorutti. Juntos emocionaron a todos en el inicio de La Voz, uno de los programas más vistos de la TV argentina, con una canción oportuna, tristemente oportuna.

Para frenar, para evitar,

sin explicarlo,

no hay que ser sabio para comprender que

No es No.

La canción forma parte de una campaña de Unicef que busca ponerle ‘Fin a la violencia‘. Meses atrás, cuando la lanzó, Axel contó que la escribió una madrugada en España, cuando oyó una voz interior que lo despertó y lo obligó a idear esa letra. Convocó a la Sole, su compañera en el jurado del programa. Y bajo la producción musical de Cachorro López y Sebastián Schón, ‘No es No‘ se convirtió en viral apenas se dio a conocer, a mediados de octubre.



‘El día que aprendamos a respetar la palabra no, todos seremos libres por igual. No es no‘, dijo el cantante sobre los acordes finales del tema, antes de que Marley, conductor del ciclo de Telefe, tomara la palabra. ‘En un día tan importante para los derechos de la mujer y para su empoderamiento, este es un pequeño aporte que hace La Voz Argentina‘.

Porque No es No. Y a esta altura es una sola canción. Y también un solo grito. Aquel que resuena junto a las palabras de Thelma. Y a sus lágrimas, que son las de todos.

La letra completa de ‘No es No‘:

Sé que hay mil formas para decir sí,

sé que hay silencios que hablan más que mil palabras,

que serán miradas que revelan lo que quiero,

es vivir mi libertad.

Para frenar, para evitar,

sin explicarlo,

no hay que ser sabio para comprender que

No es No

y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo,

No es No,

y no hace falta que lo justifique,

cuando digo no es no,

no tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo, no

No es No,

no importa si lo digo sonriendo o llorando,

No es No,

en cualquier idioma se comprende y queda claro,

porque No es No,

con una vez alcanza no hace falta repetirlo,

No es No

Sé que hay distintos modos de sentir,

sé que hay secretos que prefiero abrir al viento,

eso es vivir sin miedo y poder elegir lo que quiero,

es vivir mi libertad,

para pensar, para callar sin explicarlo

No hay que ser sabio para comprender que

No es No,

y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo,

No es No,

y no hace falta que lo justifique,

cuando digo No es No

no tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo, no

No es No,

no importa si lo digo sonriendo o llorando,

No es No,

en cualquier idioma se comprenda y queda claro,

porque No es No,

con una vez alcanza no hace falta repetirlo,

No es No.