Angelici le ofreció un año más, pero el Mellizo diría que no

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, le ofreció este miércoles otro año de contrato a Guillermo Barros Schelotto, pero el entrenador ya tendría decidido rechazar la propuesta y seguiría su carrera en el exterior.

El encuentro entre Angelici y el Mellizo, originalmente anunciado para este jueves, finalmente se produjo este miércoles.

Según fuentes cercanas a ambas partes fue una charla áspera, en la que “se dijeron las cosas de frente”, pero que terminó en buenos términos a punto tal que el presidente, a pesar de la caída ante River en la final de la Copa Libertadores, le ofreció otro año de contrato.

Pero Guillermo diría que no, en línea con lo que le viene confesando a su círculo más cercano. Antes del partido ante River en el Santiago Bernabéu de Madrid ya había adelantado su idea de alejarse, independientemente del resultado, y la derrota parece haberlo impulsado en ese mismo sentido.

Según allegados, Guillermo considera que su ciclo está cumplido; que el desgaste con la dirigencia y el plantel también influye; y que la posibilidad de una revancha con el clásico rival en la Copa, acaso la mayor motivación, depende de tantos factores que termina siendo remota.

“Ya se llevó todas sus pertenencias del club, profundizó una de las fuentes consultadas.

La carrera de Guillermo, que también considera que se achicaron los márgenes de su crédito ante los hinchas de Boca, seguiría en el exterior: tiene ofertas de clubes de Brasil y de los Estados Unidos.

La propuesta de Angelici causó sorpresa porque tras la caída en la final de la Libertadores se impuso un clima de ciclo cumplido, aunque tiene sostén: la oferta al DT se extiende por lo que le queda de mandato (el año que viene habrá elecciones en Boca) y su permanencia le resolvería el problema que se avecina. No aparece un nombre con peso suficiente para ocupar el banco.

Los referentes del plantel acercaron el nombre de Gabriel Heinze, con contrato vigente en Vélez Sarsfield. A Angelici, en cambio, le gusta Antonio Mohamed, recientemente desvinculado de Celta de Vigo (España), pero no encuentra eco en el resto de los integrantes de la Comisión Directiva.

A ellos se suman los nombres de Alejandro Sabella, José Pekerman, Gustavo Alfaro, Martín Palermo y siguen las firmas.

Para solucionar el vacío, Angelici espera la llegada del exdefensor Nicolás Burdisso, al que le ofrecerán el cargo de mánager del club.

Burdisso llegará el fin de semana desde Europa y, si acepta la oferta, su tarea inicial será ayudar en la búsqueda del nuevo entrenador si, como se especula, Guillermo decide la retirada. Y recién después de todos estos pasos se comenzará a definir la renovación del plantel, más allá de que hay algunos, como el colombiano Edwin Cardona, que ya ensayan la despedida.

“Es momento de agradecer al jugador número 12, sobran palabras para todos aquellos que creyeron en este sueño que no se logró pero que sigue vivo. Gracias por tanto apoyo y cariño, mi anhelo es continuar defendiendo estos colores, gracias a todos mis compañeros que me ayudaron a crecer como futbolista y persona. Los llevo siempre en mi corazón. Lo más lindo fue defender estos colores”, escribió el mediocampista en su cuenta de Instagram.