Exhibicionista aterra con sus apariciones a las mujeres

Se han reportado casos en Chicoana y El Carril y se suma así un nuevo hecho de exhibicionismo en el Valle de Lerma.

Se trata de un degenerado que acosa a las mujeres, sin importar sus edades, en la tranquila localidad de Chicoana. El sujeto fue denunciado tres veces y, otras tantas, también fue visto gozar de sus bajos instintos en El Carril.

Los testigos involuntarios de este depravado advierten que no es enfermo, tiene 25 años y pasa desapercibido cuando deambula de un lado a otro en Chicoana y El Carril.

El sujeto fue demorado esta semana en la comisaría N§ 18 de Chicoana, pero solo se le tomó identificación simple, y fue enviado a su casa por orden de la fiscalía de El Carril, que entiende en esta jurisdicción. Esto despertó indignación en muchos vecinos.

Sus víctimas, tres mujeres y una menor de edad, aseguran que el exhibicionista se baja los pantalones, se manosea los genitales y jadea mirando a las mujeres. En todos los casos, actuó aprovechando la soledad de las víctimas.

"Es peligroso, si no se actúa con celeridad podría cometer un delito sexual. Te mira con cara de degenerado, me asusté mucho. No quiero salir a comprar porque tengo temor de volver a encontrarlo", relató una de las víctimas a El Tribuno.

Esta vecina de Chicoana, muy conocida por su apellido, denunció al sujeto, al igual que el padre de una menor, quien tuvo que observar el grotesco episodio de cómo este depravado agitaba su órgano sexual sin ningún pudor delante de la niña y una señora.

"El padre denunció que el sujeto estaba en los festejos de una fiesta patronal este sábado en medio de toda la gente. Lo fuimos a detener, y después lo conducimos a la dependencia. Luego de tomarle identificación simple fue dejado en libertad", contó la comisaria Evangélica Delgado, de Chicoana.

Se sabe de tres denuncias en estas semanas en contra de este sujeto que vive en el barrio Parque La Cruz de esta localidad. Dos hechos ocurrieron en Chicoana, y otro en El Carril.

Aunque existe otro hecho arriba de un colectivo Saeta, a la altura de Cerrillos, en donde un maniático con similares características físicas mostró sus partes genitales deliberadamente a mujeres pasajeras.

El caso de Quijano

El caso que ocurrió en Chicoana fue denunciado la semana pasada, y ventilado por una de sus víctimas debido a la inacción de la fiscalía de El Carril de dejarlo en libertad y exponer a las víctimas, este accionar puso en jaque otra vez a la Justicia, ya que un caso similar conocido en Campo Quijano debió ser atendido en el hospital, en contrapartida a la decisión de la Justicia.

Fue a principios de noviembre pasado cuando el sexópata fue conducido a una internación permanente en el hospital de salud mental Dr. Miguel Ragone.

Era un desequilibrado mental con antecedentes de internación y tratamientos psiquiátricos.

Para el caso de Chicoana, el sujeto tiene otras características de su parafilia sexual. Por lo conocido de su último ataque, el individuo llegó a un comercio de la calle El Carmen de esta localidad. Allí, en su interior, esperó con paciencia, mientras eran atendidas las clientas.

De repente sorprendió a las víctimas con la desnudez de su miembro, provocando en ellas reacciones de shock y pánico por tan desagradable sorpresa.

El exhibicionista luego de buscar placer con este episodio, salió muy campante hacia su domicilio.

Algunos identifican al sujeto con el apellido López y quienes lo ubican, aseguran que no tiene antecedentes de enfermedades de desequilibrio mental, o parecidas.

Exhibicionistas

Según la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, el 30% de los delincuentes sexuales masculinos detenidos son exhibicionistas. Tienden a perpetuar en el tiempo este tipo de conducta y entre el 20 y el 50% son detenidos más de una vez. Las causas del exhibicionismo están en la formación de aprendizajes inadecuados, al sustituir el estímulo sexual esperado, hombre o mujer, por otros estímulos externos.

Crisis emocionales

En el desarrollo de esta parafilia que es el exhibicionismo, entre las diversas causas, se ha encontrado que los exhibicionistas suelen ser individuos tímidos, a los que no les es fácil relacionarse con mujeres. Así, en algunos exhibicionistas el deseo y el acto ocurre cuando tienen crisis emocionales. A pesar de mostrar un nivel de inteligencia y sociocultural normal.