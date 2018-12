Seis meses después de ser inaugurada, clausuraron la pista auxiliar del aeropuerto

El 3 de junio pasado, el aeropuerto internacional Martín Miguel de Gemes recibía el vuelo AR1428 que aterrizaba en la pista secundaria 06/24 recientemente inaugurada. El Boieng 737-800 de Aerolíneas Argentinas procedente de Ezeiza llenaba de expectativas a propios y ajenos porque Salta volvía a recuperar una pista que hacía años había quedado inutilizada.

Seis meses después de que el Gobierno nacional anunciara oficialmente que ya estaban nuevamente operativas las pistas principal y secundaria de la terminal aérea salteña, se produjeron hundimientos en la cabecera 24 de la pista auxiliar por lo que quedó inhabilitada.

Un equipo periodístico de El Tribuno corroboró desde la avenida Juan Manuel de Rosas, del barrio Santa Ana, la presencia de maquinas viales de gran porte trabajando al finalizar la pista. Las mismas corresponderían a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa), que fue la compañía adjudicataria del proyecto.

Las distintas fuentes consultadas comentaron que la pista cedió después de haber sido inaugurada y que no sería habilitada hasta marzo del 2019. En esa cabecera se encuentran grandes remiendos que se hicieron sobre la pista original para analizar cual era la situación de la misma.

Por el momento, solo es utilizada como calle de rodamiento para los aviones, pero no puede ser usada para despegue ni aterrizaje de las aeronaves que parten y llegan al aeropuerto internacional de Salta.

Este diario se comunicó con voceros del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), el ente descentralizado del Estado nacional que cumple la función de fiscalizar y ejecutar infraestructura aeroportuaria.

Desde la entidad afirmaron que la pista 06/24 no está operando hasta que consiga la habilitación y certificación de obra, solamente es utilizada como calle de rodaje, que es para que el avión vaya a cero. Es más, afirmaron que no estará habilitada hasta que no tenga el final de obra. "Seguramente con este inconveniente se va a retrasar su habilitación", contó la fuente consultada del Orsna.

La página oficial del Estado nacional argentina.gob.ar publicó una nota titulada: "Nuevas pistas en el Aeropuerto de Salta". La misma afirmaba que ya estaban nuevamente operativas las pistas principal y secundaria del aeropuerto internacional de Salta Martín Miguel de Gemes, luego de que terminaran las obras de pavimentación que extendían su vida útil a veinte y diez años, respectivamente.

Es más, en las redes sociales se encuentra abundante material sobre despegues y aterrizajes en la pista secundaria. Eso quiere decir que ésta estaba operativa y fue inhabilitada debido a este incidente.

Tres centímetros

Desde del organismo nacional confirmaron a este diario que hubo un hundimiento de tres centímetros en la pista secundaria y que quedó inhabilitada después de una intensa lluvia que se dio el mes pasado.

"Haciendo la fiscalización de la obra, después de una fuerte lluvia, inspectores del Orsna notaron que había un hundimiento de tres centímetros en una zona. Se hizo una nota al concesionario para que corrija esa situación y lo que hay en este momento es que se están haciendo los cateos para ver qué es lo que pasó, por qué se dio ese hundimiento de tres centímetros y, por ende, hacer los arreglos que correspondan", aclararon.

El Orsna afirma que ese hundimiento no es nada crítico, sin embargo por el momento no hay fecha cierta de cuándo se producirá la rehabilitación. Por ahora, la pista principal 02-20 está operativa por lo que el aeropuerto sigue con su normal funcionamiento.

"La labor del Orsna es aprobar el proyecto y en los controles de fiscalización en la pista secundaria, que está en obra en este instante, están trabajando para ver qué pasó. Lo que todavía no saben es cual fue la causa, pero es una pista que no se va a utilizar sin el certificado de fin de obra. El Estado tiene que exigir que se hagan como corresponde las obras", finalizó la fuente del Orsna consultada.

Obras que se hicieron

El aeropuerto Martín Miguel de Güemes volvió a operar el domingo 6 de mayo de este año, tras cumplir con los 21 días de cierre previstos para la ejecución de la obra en la intersección de las pistas principal y secundaria.

La pista secundaria tiene 2.400 metros de largo y 30 de ancho. Desde abril hasta julio pasado se realizaron en ella trabajos de fresado, repavimentación y la ampliación de la superficie en cabeceras para giro de aviones.

Además, se instaló un nuevo sistema de balizamiento, que incluye un indicador de trayectoria de aproximación de precisión y luces indicadoras de umbral para la pista 06.

Todavía faltan obras que se habían anunciado, pero fuentes consultadas por este medio comentaron que se iniciarán en las próximas semanas. Resta que sea instalada la nueva manga, pintar la demarcación horizontal acorde a las nuevas posiciones e instalar el sistema de iluminación.

Además, una de las mangas será corrida de la posición en la que se encuentra ahora, lo que permitirá que en vez de que se puedan estacionar cinco aviones, lo puedan hacer siete aeronaves.

El trabajo de una empresa cuestionada

La firma también hizo una obra defectuosa en la ruta nacional 68.



La empresa mendocina Ceosa, la encargada de llevar adelante las obras en el aeropuerto de Salta, tuvo otro inconveniente este año cuando se hundió la ruta nacional 68 donde la firma ejecutó el paso por debajo de la calzada de enormes tubos.

Vialidad Nacional señaló que había advertido a la empresa sobre la compactación de la obra, ante posibles socavamientos de la ruta 68 en el acceso sur a la Merced, km 163. Al parecer tenían todo controlado, se asfaltó sobre el trabajo realizado, y la naturaleza ahora descubrió la desidia.

Pero la contratista mendocina también está siendo investigada por el Juzgado Federal 2 de Buenos Aires, junto a la consultora -también mendocina- Hydrotec SA, en una causa en la que el extitular del Prosac Jorge Neme y otros funcionarios de ese organismo y de la UCAR fueron señalados como presuntos responsables de negocios incompatibles, direccionamientos irregulares y sobreprecios en procesos licitatorios de obras de agua convocados entre 2012 y 2015 en distintas provincias. A la causa, que tramita el juez Sebastián Ramos, se agregó en enero último un informe en el que la Oficina Anticorrupción.