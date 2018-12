El Concejo ahora formó una comisión por el caso Ledesma

El Concejo Deliberante de Metán se reunió ayer para tratar un pedido de exclusión del concejal Raúl Ricardo Ledesma y decidió conformar una comisión especial. En medio de dudas, discusiones, cuartos intermedio y llantos, los ediles resolvieron seguir tratando el tema hoy, a partir de las 9.

La comisión será presidida por el concejal, José María Isa y la vicepresidencia estará a cargo de la presidente del cuerpo

Deliberante, Liliana Nieva. Por mayoría se decidió que sea conformada por ocho concejales, con excepción de Ledesma, quien no podrá participar.

"Estoy harta, cansada de esta situación, debemos tomar una decisión para darle respuestas a la sociedad. Hace un año que venimos con este tema del concejal Ledesma", dijo Nieva, en voz alta y visiblemente indignada, a tal punto que lloró durante la reunión.

"A nosotros el pueblo nos eligió para legislar, no para esto, de lo que no tenemos la culpa. En todo caso a Ledesma no se lo tendría que haber dejado asumir", aclaró Nieva.

A su turno, Ledesma, quien se encuentra acusado de abuso sexual simple de una menor de 14 años, con soberbia, pidió que su situación se resuelva lo más pronto posible. "Esto se debe resolver ahora porque es algo muy grave, que se termine de una vez. Jaime solamente quiere cinco minutos de fama", dijo en referencia a la concejala Nancy Jaime, quien presentó el proyecto para excluirlo del legislativo.

Ledesma victimizó y hasta atacó a la madre de la presunta víctima en una reunión anterior y ayer hizo lo propio la concejala de Cambiemos, Delicia Canevari, quien lejos de proteger a la menor dijo que uno de los concejales, que es su tío, no podía formar parte de la comisión.

Lo hizo en una reunión de comisión, ante público y distintos medios de comunicación, violando las normas y tratados internacionales que protegen a los niños, cuyas identidades deben ser preservadas.

Lo cierto es que el Concejo Deliberante de Metán sigue dilatando el tema y no toma una decisión sobre si excluye o no a Ledesma, quien se niega a apartarse ni tomar licencia.

El edil acusado llegó a amenazar a sus propios pares con juicios y hasta hacerlos responder económicamente si lo sacan del legislativo.

Requerimiento de juicio

En noviembre del año pasado, en un trabajo conjunto entre la Fiscalía Penal 2 de Metán y la Fiscalía Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, se llevó a cabo la investigación del caso denunciado por la madre de una menor y reunidos los elementos probatorios necesarios, requirieron juicio para el concejal Raúl Ricardo Ledesma.

"Las fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Cecilia Flores Toranzos llevaron adelante en forma conjunta las tareas investigativas en la causa contra Ledesma, quien se desempeña como edil de Metán, y se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple", confirmaron oficialmente.

Está acusado de "abuso sexual simple en concurso real (2 hechos)" contra una menor de 14 años. "En la investigación fueron fundamentales los testimonios de la propia víctima, sus amigas y otras personas, como también los informes psicológicos", indicaron. Las declaraciones de la joven en cámara Gesell, en agosto pasado, complicaron la situación del edil. Aseguró haber sido manoseada en una sede partidaria y en una fiesta privada.