La mató un rayo y su esposo está grave

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras ser alcanzados por un rayo en el barrio porteño de Parque Avellaneda durante el intenso temporal que desde la madrugada se abatió sobre el área metropolitana. El trágico hecho se produjo en avenida Dellepiane Norte y Medina, lugar hasta donde llegaron ambulancias del SAME que trasladaron a ambos al hospital Piñero, donde la mujer murió.

"Tengo dos personas desmayadas sobre el costado de la autopista, aparentemente les habría caído un rayo", fueron las palabras de uno de los agentes de la comisaría vecinal 9 de la Policía de la Ciudad, que tras acercarse hasta el lugar y presenciar la escena, hizo el pedido con prioridad de una ambulancia del SAME. Los cuerpos del hombre y la mujer, ambos en situación de calle, se encontraban tirados junto a la calzada. "La mujer falleció por el impacto del rayo sobre el cuerpo cuando ingresó al hospital, mientras que el hombre está grave y saliendo del cuadro", informó el director del SAME, Alberto Crescenti. La mujer fue identificada como Cintia Báez, de 23 años, mientras que no fueron confirmados los datos filiatorios del hombre, quien tendría 35 años. Según indicó Crescenti en declaraciones a TN, a la víctima fatal "el rayo la tomó de forma directa, le entró por el cráneo y le salió por un esternón".

"Son 300 kilovatios, eso produce un paro cardíaco inmediato con quemaduras, es una descompensación a nivel general", explicó Crescenti e informó que en el SAME recibieron un llamado de alerta a la central 107 alrededor de las 12.26 y las cuatro ambulancias enviadas llegaron siete minutos después al lugar, en Dellepiane al 3900. Allí encontraron a ambas personas en paro cardíaco e inmediatamente fueron trasladadas al sector de urgencias del Piñero.