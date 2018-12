Hay tres nombres como posibles sucesores de Barros Schelotto

Con la ruptura del vínculo entre Angelici y los Barros Schelotto, los nombres que aparecen para ocupar ese puesto son varios. Desde que empezaron a circular, desde el club de la Ribera siempre explicaron la idea que sale de la dirigencia: que la experiencia le gane a la juventud. Entienden que es momento de un entrenador con un largo recorrido, por eso aparecieron nombres como los de José Pekerman o Alejandro Sabella. El primero se autoexcluyó, el segundo ya dejó en claro que hoy, su prioridad, es continuar día a día con la recuperación de su enfermedad.

Siguiendo con la idea de encontrar un técnico de experiencia, aparecen dos nombres de peso en el horizonte Miguel Ángel Russo, Gustavo Alfaro y Antonio Mohamed.

Miguel Ángel Russo: para el hincha de Boca quedó la imagen del técnico levantando la última Copa Libertadores que el xeneize consiguió. Russo fue DT de ese campeonato que tuvo a un extraordinario Juan Román Riquelme dentro de la cancha. Hoy su nombre no cuenta con todo el apoyo, pero si se tiene que optar por alguien de experiencia, y que ya pasó por el club, su posibilidad podría ser oportuna.

El propio entrenador ya jugó su carta. “A Boca, uno nunca le puede decir que no porque está por encima de todas las cosas”, dijo en las últimas horas.

Gustavo Alfaro: otro nombre, con muchísimo recorrido en el fútbol argentino. Campeón con Arsenal, no solo del torneo local sino en el fútbol sudamericano, hoy es entrenador de Huracán y declaró ayer sobre la posibilidad del xeneize. “No me moviliza para nada. Me duele por Guillermo que aparezcan nombres porque están velando a un entrenador antes de tiempo”, sentenció.

Antonio Mohamed: es un DT que seduce a la dirigencia xeneize, pero tiene un problema; se llama Christian Grabarnik.

Este es un fuerte empresario en el mundo del fútbol. Con varios jugadores y entrenadores, mantiene una relación muy cercana con Angelici. Es amigo e influyente en las decisiones de Angelici. Ese vínculo es el que hoy aleja a Mohamed. El recomendado de Grabarnik sería Sebastián Beccacece.