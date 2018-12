Arrepentido, el hermano de Patricia Argañaraz la acusa de la desaparición de millones de pesos de ADP

Raúl Argañaraz reconoció hoy haber dibujado los balances del sindicato Asociación del Personal Docente que lidera su hermana Patricia Argañaraz, consiguiendo así el desfalco de al menos cien millones de pesos en los últimos tres años. Según su testimonio, dicho dinero habría ido a parar a viajes de lujos, remodelaciones de viviendas y sobresueldos impactantes.

Según detalló al portal Infobae, Argañaraz -quien fue denunciado penalmente esta semana como administrador de la ADP , confesó que el último año hubo un "descontrol" que lo llevó a apartarse y ahora contar la situación, razón por la cual también habría sido amenazado de muerte. En cambio, Patricia Argañaraz resolvió no responder a dicho medio y solo dijo: "Investiguen quién es Raúl".

La mecánica

"Yo dibujé los balances de ADP pero luego el robo fue tan procaz que me negué a seguir haciéndolo y por eso mi hermana y la tesorera Marita Cerezo me apartaron de mis funciones", dijo a Infobae Raúl Argarañaz, el hombre en las sombras que denuncia un desfalco gigantesco en el sindicalismo de la CTA (Patricia Argañaraz es ProSecretaria de Acción Social de la CTERA) pero que a la vez figura como tercer responsable de un plan de viviendas junto a su hermana y Cerezo. El fideicomiso Virgen de Urkupiña, realizado por el sindicato para sus afiliados, tenía como objetivo brindar 130 viviendas en locaciones compradas por el gremio. "Actualmente se construyen sólo 20 viviendas en terrenos de ADP, lo cual es ilegal, ya que es están usufructuando sin consulta terrenos pertenecientes a todos los afiliados docentes por una decisión discrecional de Patricia y Marita", dijo el arrepentido.

Sin embargo, el escándalo del fideicomiso (que ya tiene manifestaciones judiciales realizadas por docentes salteños para pedir explicaciones sobre su destino) es una parte menor, según el hermano arrepentido: "Han desaparecido alrededor de cien millones de pesos por manejos fraudulentos de Patricia y Cerezo", señaló.

Para probarlo, entregó documentación bancaria que muestra extracciones de dinero: "Por ejemplo, en el ítem del balance 'Mejoras sobre inmuebles' hay 35 millones de pesos que no tienen respaldo alguno. En tres años el desfalco alcanza a alrededor de cien millones de pesos. Cuando vi el tenor de lo que estaban haciendo me tuve que ir", dijo Raúl Argarañaz a Infobae, según la nota firmada por el periodista Diego Rojas.

Una fuente que pidió reservar su identidad y que tuvo acceso directo a los balances contables dijo a este medio: "Hubo un desfalco por lo menos en la transferencia de fondos del sindicato al fideicomiso que en conjunto Patricia Argañaraz, la tesorera Marita Cerezo y Raúl Argarañaz habían vaciado". Sobre el uso de fondos del sindicato para viajes turísticos, Ana María Cerezo, mano derecha de Patricia Argañaraz, señaló: "Conozco Miami con anterioridad, no fue con fondos del sindicato". Raúl Argarañaz detalló esos viajes: "En julio de 2014 hubo una salida en grupo familiar de 13 personas con pasajes aéreos y estadías pagadas por la ADP, pagados en agencias de viaje y con recorrido Salta, Santa Cruz (Bolivia), Miami por BOA de aviación. En enero de 2015 se hizo un viaje en grupo a Brasil. En julio de 2015 se viajó a un congreso en Costa Rica y luego viajaron siete días a Panamá. En diciembre de 2015 viajaron nuevamente a Brasil. En julio de 2016 seis personas pagadas por ADP en viaje turístico a Europa. En enero de 2017 se hizo el viaje de seis personas de la directiva de ADP a Miami. En marzo de ese año un grupo pagado por ADP viajó a Europa.En enero de 2018 la secretaria general del gremio hizo un tour en crucero por Brasilacompañada por cinco personas. Entre marzo y abril de este año hubo un viaje turístico a Europa pagado por la ADP por veinte días y la tesorera Cerezo viajó con fondos del sindicato a Bariloche acompañada por su familia". Argarañaz, el hermano de la secretaria general, mostró a Infobae los resúmenes bancarios que dan cuenta de extracciones semanales de fondos en cheque por 500 mil pesos por semana, es decir, 2 millones de pesos al mes, que construirían la parte fundamental del desfalco de los fondos del sindicato docente.

Cerezo negó las acusaciones

"Niego todas las acusaciones realizadas contra mi persona y la de Patricia", dijoe a Infobae Ana María "Marita" Cerezo, tesorera del sindicato y que figura como responsable del entramado de corrupción que relata el hermano "arrepentido" de su jefa. "Siempre tuve una casa así por mi herencia familiar millonaria", dijo Cerezo sobre su propiedad habitacional en Orán, en el norte salteño, que se suma a una vivienda de lujo construida en la capital provincial en el marco de un fideicomiso cuestionado no sólo por Raúl Argarañaz, sino también por algunos miembros de la sociedad docente que habían puesto expectativas en que el sindicato les facilitara un hogar definitivo. La pareja de Patricia Argañaraz, Nicolás Sizzi, que hoy se encuentra al frente del fondo fiduiciario Virgen de Urkupiña, dijo: "Respecto al fideicomiso, van a hablar mis abogados", a la vez que desconoció la relación sentimental con la jefa del sindicato de los maestros salteños.

"El centro de salud retenía el 20% de mis honorarios", dijo a Infobae el médico cardiólogo Lisandro Pfister, que cobraba 300 mil pesos por mes por sus labores que sumaban en total ocho horas de trabajo por semana. También figuran los pagos efectuados a su persona en los balances del sindicato. "Se le pagaba de acuerdo a la cotización de sus labores", dijo a este medio Marita Cerezo, "no somos quienes para determinar a la baja los honorarios médicos que correspondan". En la provincia más pobre del país, ser médico cardiólogoresulta ser un trabajo muy redituable, según los balances a los que tuvo acceso Infobae.

"Yo conozco todos los movimientos", dijo Raúl Algarañaz a Infobae. Luego, enumeró los viajes, los pagos (que no deberían existir) a los miembros de la junta electoral, las cifras de cientos de miles de pesos por brindis de fin de año de los que fue testigo. "A mí me decían: 'acomodalo como puedas' y entonces yo obraba en ese sentido", dijo Rául Argarañaz. "Ni siquiera es contador, nos estuvo engañando", declaró Patricia Argañaraz a una radio salteña. "Nos conocemos desde hace más de cuarenta años, es ridículo lo que dice mi hermana", planteó el hombre de los balances, que muestran préstamos de salud que, por usos y costumbres sindicales, no son devueltos por los afiliados pero realizados a nombre de Patricia Argañaraz.

—¿Tiene algún problema de salud grave Patricia? Los préstamos de salud conforman una suma sideral.

—Ella está muy sana y le brindaron información falsificada —dijo Cerezo a Infobae.

Conferencia de prensa de Argañaraz

"El lunes voy a dar una conferencia de prensa", escribió por WhatsApp Patricia Argañaraz antes de cortar toda comunicación con Infobae. Además adjuntó denuncias en contra de su hermano que fueron realizadas en noviembre de este año por amenazas en la ciudad de Orán.

—¿Por qué se decidió a dar a conocer esta información ahora? –preguntó Infobae a Raúl Argarañaz.

—Me cansé de dar la pelea para que enderecen las cosas. Cuando vi la gravedad de todo esto, decidí apartarme y ahora sufro amenazas, mi hija también, también mi madre.

Una fuente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) salteña dijo a Infobae, bajo reserva de su identidad: "Decidimos tomar distancia de la relación con Argarañaz porque era evidente su operatoria". Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, dijo a este medio que de comprobarse los desmanejos, la central nacional de los maestros tomaría las medidas correspondientes.